Pääkirjoituksessa (HS 6.9.) ihmeteltiin, mikä yhteiskunnassamme saa kasvavan joukon nuoria ihmisiä voimaan huonosti. Yhteiskuntatieteilijänä haluan esittää asiasta valistuneen arvauksen.

Viime vuosikymmeninä julkisessa keskustelussa on toistettu viestiä kilpailukyvyn ja talouskasvun tärkeydestä sekä valtion velkaantumisen vaaroista. Kautta yritysmaailman ja julkisen sektorin on otettu käyttöön uuden julkisjohtamisen oppeja, tehostettu toimintaa ja niin sanotusti leikattu löysät pois. Samalla on korostettu yksilön vastuuta valinnoistaan ja nostettu esiin menestyjiä. Taloustieteen peruskurssilta on sisäistetty, että jokainen rationaalinen ihminen tavoittelee oman hyötynsä maksimoimista.

Ainainen tehokkuuden ja kasvun tavoittelu sekä yksilösuorittamisen eetos ovat johtaneet siihen, että yhä useampi meistä on kuin äärimmilleen jännitetty jousi. Niin työelämästä kuin opinnoista lukiota myöten on kadonnut huokoisuus, ja murrumme jo nuorena epäinhimillisen työmäärän ja sisäistetyn suorittamisen tarpeen alla. Toistuva itsen vertaaminen muihin pahentaa tilannetta.

Samaan aikaan moni tuntee voimattomuutta pahenevan ympäristökatastrofin äärellä – katastrofin, joka on pitkälti seurausta ylikulutuksesta ja fossiilisiin energialähteisiin perustuvasta kestämättömästä talouskasvusta. Itse en ihmettele, miksi mielenterveyden ongelmat lisääntyvät.

Pääkirjoituksessa todettiin, että nuorten aikuisten lisääntyvä ahdistuneisuus on jo kansantaloudellinen ongelma. Minusta asia vaikuttaa olevan pikemminkin päinvastoin: ongelma on nykyinen talouden järjestelmämme. Mitä iloa on tasapainoisesta valtiontaloudesta, jos sen hintana on kokonaisen sukupolven mielenterveys? Mitä hyötyä on kasvavasta bruttokansantuotteesta kuolleella planeetalla?

Katariina Kulha

valtiotieteiden maisteri, nuori aikuinen

Helsinki

