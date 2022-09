Ulkoilureitin ledivalaisimen sähkönkulutus on matkapuhelinlaturin luokkaa.

Jaakko Piirainen (HS Mielipide 31.8.) oli ulkoillut aamuyöllä Keskuspuistossa ja arveli, että Pirkkolan ulkoilureitit on valaistu lampuilla, joiden teho on 600–1 000 W. Hän ehdotti, että vähän käytettyjen reittien valot voisi sammuttaa öisin.

Helsingin ulkoilureiteillä käytetään kahden tehoisia lamppuja, ja ne kuluttavat noin 85 W ja 120 W. Niiden sijaan monilla reiteillä on jo käytössä ledivalaisimet, jotka kuluttavat aamuyöstä 6,4 W metallipylväissä ja 10 W korkeammissa puupylväissä.

Ulkovalaistusverkossamme on 93 000 valaisinta, joista ledivalaisimia on 30 prosenttia. Kaupungin tarkoituksena on vaihtaa kaikki loputkin ulkovalaisimet ledivalaisimiksi seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Tämä on kannattava sijoitus niin kustannusten, energiansäästön kuin valaistuksen laadun kannalta. Tähän mennessä hankittujen valaisinten takaisinmaksuaika oli viisi vuotta.

Ulkoilureitin ledivalaisimen sähkönkulutus on matkapuhelinlaturin luokkaa. Energian säästämiseksi meillä on parhaillaan selvitettävänä, olisiko kannattavaa, että osa ulkoilureittien valoista sammutettaisiin öisin tai himmennettäisiin voimakkaammin. Energiansäästön lisäksi asiassa pitää harkita asukkaiden turvallisuutta ja sitä, mitkä reitit ovat öisin vähimmällä käytöllä.

Olli Markkanen

kaupunkitekniikkayksikön päällikkö

Helsingin kaupunki

