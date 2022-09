Ympäristöministeriön asetus jättää aivan turhan tulkinnanvaran huonekorkeudesta.

Helsingin Sanomissa kerrottiin (7.9.) tulevana talvena valmistuvasta helsinkiläisestä tornitalohankkeesta, josta viidenkymmenen asunnon ostajat ovat tehneet valituksen rakennusliikkeelle liian matalan huonekorkeuden vuoksi. Jutun mukaan huonekorkeus on ongelma talon kaikissa 147 huoneistossa.

Reklamaatiossa vedotaan muun muassa ympäristöministeriön asetuksen vaatimuksiin asuntojen soveltuvuudesta tarkoitukseensa. Ympäristöministeriön asetuksen mukaan huonekorkeus saa alittaa 2,5 metriä ”vain vähäiseltä osaltaan”, kun kyseisessä talossa on huoneistoja, joissa alaslaskujen korkeus lattiasta on välillä vain noin 2,3–2,4 metriä. Joissain huoneissa jutun mukaan näitä alaslaskuja on jopa 33–43 prosenttia huoneen pinta-alasta.

Ympäristöministeriön asetus jättää aivan turhan tulkinnanvaran huonekorkeudesta. Kenen tehtävä on määrittää, mitä tarkoittaa ”vain vähäiseltä osaltaan”? Todellisuudessa olisi olennaisempaa tarkistaa asetusta asumisen laadun varmistamiseksi. Asetuksen tulisi olla yksiselitteinen ja määrittää vähimmäishuonekorkeus ilman turhanpäiväisiä klausuuleja.

Mikä sitten olisi asumisen laatua varmistava minimi vapaalle huonekorkeudelle? Meidän ilmastoalassamme muun muassa vähäisen päivänvalon varmistamiseksi ympäri vuoden tulisi vapaan huonekorkeuden olla ehkä ennemminkin vähintään kolme metriä ja tarvittaessa enemmänkin riippuen rakennuksen runkosyvyydestä ja siitä, onko kyseessä läpitalon huoneisto vai ei.

Anna-Riitta Kujala

aluearkkitehti ja kaupunkisuunnittelija

Helsinki

