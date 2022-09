Rikkinäisten sähkömarkkinoiden säännöt on korjattava

Sähkömarkkinat eivät kerta kaikkiaan toimi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta oikein.

Olen huolissani seurannut sähkömarkkinoiden heilahtelua viime aikoina. Itselläni ei ole omaa lehmää ojassa, vaan kuulun niihin onnekkaisiin, joilla on pitkäaikainen ja edullinen sopimus sähköenergiasta. Sitä kokee jotenkin olevansa tässä tilanteessa vähän niin kuin siivellä eläjä, kun seuraa uusien sopimusten hintoja. En voi kuin kuvitella niiden ihmisten ahdinkoa, jotka pientä eläkettä nauttien asuvat sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Yhtäkkiä he saavat viestejä, että sähkön hinta on nousemassa lähes kymmenkertaiseksi.

Sähkömarkkinat eivät kerta kaikkiaan toimi yhteiskunnan kokonaisedun kannalta oikein. Aikoinaan jouduin vesistöihin liittyvän työni takia perehtymään niin sanottuihin futuureihin, jotka nyt tuntuvat heiluttelevan markkinahintoja täysin hallitsemattomasti. Futuurithan eivät perustu lainkaan sähkön keskimääräisiin tuotantokustannuksiin vaan ennemmin siihen, miten sähköä on tarjolla ja paljonko sille on kysyntää.

Itsellenikin tuli viimeaikaisten tietojen mukaan yllätyksenä se (mikäli oikein ymmärsin), etteivät markkinahintoja määrittele varsinaiset sähkön tuottajat vaan niin sanotut finanssitoimijat, jotka eivät itse tuota sähköä. Keinotteluksikin tämän voisi joku ilkeästi mieltää. Samalla sähköntuotantoyhtiöt ovat ajautuneet vakaviin vakuusongelmiin, jotka eivät lainkaan ole yhtiöiden omaa syytä.

Päättäjien olisi syytä tehdä perusteellinen selvitys, miten tähän tilanteeseen on tultu ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet. Ei voi olla niin, että kasvottomat finanssitoimijat määrittävät teollisuuden, yrittäjien ja kansalaisten toimintaedellytyksiä tällä tavalla. Markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä, ainakin näiden kokemusten perusteella. Yhteiskunnan kannalta elintärkeää infraa ei saa jättää tällä tavoin markkinatalouden määritettäväksi.

Päättäjien olisi kiinnitettävä huomiota myös vesivoiman riittävyyteen talven kulutushuippujen aikana, ettei siemenperunoita syötäisi ennen aikojaan.

Tapani Ruhanen

insinööri, Kokkola

