Mielipidesivuilla on kirjoitettu opintolainasta sangen vastustavaan sävyyn (HS 2.9. ja 6.9.). Huolina on esitetty muun muassa tahtomatonta velkaantumista, korkojen nousua sekä vaikutusta perheellistymiseen.

Mielipidekirjoitusten viesti ei yllätä, koska Suomen ylioppilaskuntien liiton ja yksittäisen opiskelijan intressi on lobata korkeampia etuuksia. Suremisen sijaan peräänkuulutan taloustaitoja.

Opiskelun tarkoitus on hankkia henkistä pääomaa, jonka avulla opiskelija mahdollistaa itselleen korkeamman tulotason tulevaisuudessa valmistuttuaan. Opiskelijan päätoiminen työ on opiskelu – ei työn ohessa opiskelu, minkä vuoksi on perusteltua, että opintorahan ja asumislisän lisäksi opintolaina on kolmas osa opintotukikokonaisuutta.

En olisi huolissani opintolainan summista tai koroista. Valmistuneella on mahdollisuus saada 30 prosenttia hyvitystä lainapääomasta, ja mikäli veri vetää Itä- tai Pohjois-Suomeen, on keskusta valmis palkitsemaan siitä jopa 8 800 euron suuruisella hyvityksellä. Lainan takaisinmaksu on syytä sovittaa maltilliseksi riittävän pitkällä maksusuunnitelmalla valmistumisen jälkeinen lyhennysvapaa huomioon ottaen.

Valmistumisen jälkeen on luontevaa suunnitella oman asunnon hankintaa asuntolainan turvin. Opiskelijoiden tulisi oivallisesti nähdä, että opintolaina on tarvittaessa erinomainen tapa aloittaa säästäminen ensiasuntoa varten verotettuun ansiotuloon verrattuna.

Opintolainojen sijaan opiskelijoiden ja heidän etujärjestöjensä tulisi olla aidosti huolissaan vain yhdestä velasta, eli valtiomme jatkuvasta velanotosta, jonka ottamiselle ei näy loppua.

Lauri Tenhunen

ekonomisti, Espoo

