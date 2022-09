On täysin oikeustajuni vastaista, että eri eläkejärjestelmissä on erisuuruiset maksuprosentit.

Hallitus on uudistamassa yrittäjien eläkejärjestelmää. Uudistamista perustellaan sillä, että osa yel-vakuutetuista yrittäjistä alivakuuttaa itsensä ja he maksavat liian vähän eläkemaksuja.

Suomessa on 260 000 yel-vakuutettua yrittäjää. Yel-eläkemaksuja aiotaan korottaa siten, että vertailukohtana käytetään palkansaajien mediaanituloa. Monelle pienyrittäjälle firman pyörittäminen on elämäntapa ja heidän tulotasonsa on pienempi kuin palkansaajilla.

Suunniteltu uudistus on kohtuuton pienituloisia yrittäjiä kohtaan. Jos suunniteltu yel-uudistus hyväksytään eduskunnassa, kymmenettuhannet yrittäjät joutuvat lopettamaan liiketoimintansa ja uusien yritysten perustaminen käy mahdottoman vaikeaksi. Mitä järkeä on siinä, että suuri osa tavallisista kivijalkaliikkeistä lopetetaan ja tuhannet yrittäjät häädetään työttömyyskortistoon?

Yel-eläkkeiden alivakuutusta suurempi ongelma on maanviljelijöiden myel-eläkkeiden alivakuuttaminen. Valtio maksaa yel-eläkkeitä 420 miljoonaa euroa vuodessa ja myel-eläkkeitä 750 miljoonaa vuodessa. Eläketurvakeskuksen arvion mukaan vuonna 2022 valtion maksuosuus yel-eläkemenosta on 30 prosenttia ja valtion osuus myel-eläkemenosta on 84 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että maanviljelijät maksavat eläkekertymästään vain 16 prosenttia, kun yel-vakuutetut muut yrittäjät maksavat eläkekertymästään 70 prosenttia.

Alle 30 000 euron tulotasolla yel-vakuutettu yrittäjä maksaa lähes kaksi kertaa suuremmat eläkemaksut kuin maanviljelijä, ja silti yel-maksuja aiotaan korottaa. Myös suurella tulotasolla yel-yrittäjät maksavat enemmän eläkemaksuja kuin maanviljelijät.

On täysin oikeustajuni vastaista, että eri eläkejärjestelmissä on erisuuruiset maksuprosentit. Yrittäjien eläkejärjestelmää pitäisi uudistaa siten, että maanviljelijät ja yel-yrittäjät maksavat eläkemaksuja saman verran.

Kimmo Hantunen

kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.