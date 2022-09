Euroopan on tehtävä enemmän, vaikka toimilla on hintansa. Kun paine on kovin, meidän pitää ryhdistäytyä ja olla entistä lujempia.

Euroopan tarina on muotoutunut kriiseissä. Eurooppa on vastannut nykyhistoriansa eri vaiheissa kohtaamiinsa haasteisiin rivejään tiivistämällä. Täten olemme selviytyneet pahimmista myrskyistä.

Tavoitteena on ollut saada aikaan muutoksia, jotka vaikuttavat konkreettisesti ihmisten elämään. Euroopan ohjenuorana on asettaa yhteistyö johdonmukaisesti kilpailun edelle. Sen avulla on luotu vaurautta, vahvat demokratiat ja raudanluja suoja henkilökohtaisille vapauksillemme. Viime vuosina olemme kohdanneet ennennäkemättömiä pankkien romahduksia, valtionvelkakriisejä, muuttoliikepaineita ja maailmanlaajuisen pandemian. Kaikki nämä tapahtumat ovat tuoneet Euroopan maat lähemmäs toisiaan, ja meistä on tullut entistä vahvempia.

Tätä yhtenäisyyttä koettelee nyt täysimittainen myrsky. Sen ovat saaneet aikaan naapurustossamme käytävä sota, ennennäkemätön inflaatio, sähkön ja energian hintojen nousu, jokia kuivattava ja metsiä polttava ilmastohätätila, ruokaturvan heikentyminen ja nopeasti kehittyvä elinkustannuskriisi. Eurooppaa koetellaan jälleen kerran. Euroopan on reagoitava, tehtävä yhteistyötä ja sopeuduttava.

Kotien lämmitys, tehtaiden pitäminen käynnissä ja autoilu käyvät yhä vaikeammaksi. Inflaatio pitää hinnat korkeina. Mutta kun paine on kovin, meidän pitää ryhdistäytyä ja olla entistä lujempia. On osoitettava käytännön johtajuutta toimimalla nopeasti ja rohkeasti, olipa kyse sitten elinkustannuksiin, sähkön hintaan, ilmastonmuutokseen, puolustukseen, ruokaturvaan tai Ukrainan tukemiseen liittyvistä toimista. Yhtenäisyys on ainoa tapa edetä.

Euroopan on tehtävä enemmän. Tällä viikolla Euroopan komission puheenjohtaja tekee ehdotuksia vuotuisessa puheessaan Euroopan unionin tilasta. Euroopan parlamentille on tärkeää, että EU:n tulevaisuuskonferenssin kansalaiskeskusteluissa esiin nousseet kysymykset ovat ehdotuksissa keskeisellä sijalla.

Meidän on saatava aikaan kattava turvallisuus- ja puolustusunioni. Turvallisuus- ja puolustusalan välineistömme ja infrastruktuurimme on ajanmukaistettava. Brutaali, laiton ja perusteeton hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, kuinka paljon maailma on muuttunut helmikuun jälkeen. Meidän on käytettävä puolustusbudjettejamme paremmin ja vältettävä päällekkäisyyttä yleiseurooppalaisessa puolustusvalmiudessa Natoa täydentäen eikä sen kanssa kilpaillen.

Meidän on parannettava Euroopan energiaomavaraisuutta ja energiahäiriöiden sietokykyä. Emme saa enää olla riippuvaisia epäluotettavista toimittajista. Tähän liittyvät myös toimenpiteet, jotka on toteutettava välittömästi sähkön hinnan nousun vaikutusten vähentämiseksi. Hinnannousuihin, jotka kohdistuvat kotitalouksiin eri puolilla Eurooppaa, on puututtava kiireellisesti, myös poliittisen vakauden varmistamiseksi. Samalla meidän on tehtävä parhaamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi ja nopeutettava energiakäännettä ja vihreää siirtymää.

Pandemia paljasti puutteita jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmissä. Euroopan parlamentti vaatii EU:lta ”oikeutta terveyteen”. Kun on kyse virusten leviämisen hillitsemisestä tai erikoishoitojen saatavuuden helpottamisesta, ratkaisuna on usein rajat ylittävän yhteistyön lisääminen.

Näillä toimilla on hintansa. EU:n talousarviota on nykyaikaistettava – sen olisi kestettävä paremmin kriisejä ja oltava joustavampi, jotta voimme vastata nopeasti prioriteettien muuttumiseen tai eteen tuleviin uusiin asioihin.

Tulevat kuukaudet eivät ole helppoja. Olemme kuitenkin jo näyttäneet toteen sen, että voimme selvitä vastoinkäymisistä päättäväisyydellä. Eurooppalainen yhteistyö ja yhdentyminen sai alkunsa pyrkimyksestä keskinäiseen solidaarisuuteen maailmansodan jälkeisten vaikeuksien voittamiseksi. Eurooppa voi luottaa kykyynsä selviytyä kauaskantoisista mullistuksista. Se on osoittanut vahvuutensa.

Tämä on Euroopan h-hetki. Voimme tehdä enemmän – yhdessä.

Roberta Metsola

Kirjoittaja on Euroopan parlamentin puhemies.

