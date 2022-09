The Ulkopolitistin päätoimittaja Annastina Haapasaari kirjoittaa läntisen runsaudensarven ehtymisestä.

”Niin valtiojohtajien kuin mediankin narratiivi on keskittynyt viime kuukausina todistelemaan ihmisille, kuinka tulevasta talvesta on tulossa poikkeuksellisen rankka. Vladimir Putinin sota merkitsee lännelle energiakriisin aikaa, jossa sähkökatkot voivat olla pian arkea. Tuotantoketjut katkeilivat jo pandemian aikana niin pahasti, että moni kuluttaja odottelee yhä pelikonsoleitaan ja polkupyöriään. Myös ympäristökriisi pakottaa maailman astumaan niukkuuden aikaan. – – Taustalta on luettavissa eräänlainen tunnustus siitä, kuinka paljon meillä on ollut, kuinka nyt on luopumisen aika.”

”Vaikka apokalyptisiltä tuntuvat aallot pyyhkivät juuri nyt läpi koko planeetan, niiden vaikutukset voivat poiketa dramaattisesti toisistaan. On omankin tulevaisuutemme kannalta tärkeä tiedostaa, että olemme globaalisti tarkasteltuna nykykriisien suhteen vielä verrattain etuoikeutetussa asemassa.”

”Välittömät jännitteet purkautuvat nyt polttoaineen ja ruoan hintoihin meilläkin, mutta Euroopan unioni tulee todennäköisesti pehmentämään pahimmat iskut jäsenvaltioilleen ja niiden kansalaisille. Kipeimmät seuraukset koetaan sen sijaan jälleen köyhimmissä valtioissa.”

”Kriisit eivät tule jäämään globaaliin etelään. – – Siksi länsi tekee suuren virheen, jos sen toimet keskittyvät liiaksi omaan napaan. Vaikka nyt käsillä olevista kriiseistä jotenkuten selvittäisiin, seuraavat ongelmat voivat olla vielä musertavampia ja niistä peruuttaminen entistä vaikeampaa.”

”Siksi nyt ei ole syytä reagoida vain juhlien loppumiseen meillä, vaan järkevää on katsoa myös kauemmas. Sinne, missä juhlat eivät koskaan oikein alkaneetkaan.”

Visiirin kolumnisti Sakri Pölönen pohtii suhtautumistaan elokuussa kuolleeseen Vesa-Matti Loiriin.

”Jos ei omaa vahvaa Loiri-suhdetta, tuntuu Loirin ympärille kasvanut legenda ja hänen muistelemisensa uuvuttavalta. Etenkin viimeisen viidentoista vuoden aikana tuntui ärsyttävästi siltä kuin kaikki Loirin tekemä ja sanoma olisi tullut vastaanottaa hiljaisella kunnioituksella ja pohtia sen sisältämää karheaa viisautta.”

”Minua ilahduttaa viisauksia jakelevan legendan tai naisia kaatavan boomer-Übermenschin sijaan toisenlainen kuva Loirista. Hän kertoi useissa haastatteluissa intohimostaan pleikkariin ja etenkin urheilupeleihin. Änäriä sohvallaan hakkaava Loiri on se inhimillinen versio hänestä, jota mikään muistelujutuista ei tuonut esille, mutta jonka päätän itse muistaa.”