Luonnonmukaiset virtavesiekosysteemit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejä maailmassa.

Roy Björkstrandin mukaan (HS Mielipide 8.9.) pienvesivoimaa tulee rakentaa lisää. Ei tule.

Energiateollisuuden 2008 tekemän Voimaa vedestä -selvityksen mukaan pienvesivoimaa (vuosituotanto alle 5 GWh) voisi lisätä 30 megawattia, mikäli valtio maksaisi tuotantotukea. Toki mikäli sähköstä maksettaisiin pysyvästi sotahintoja, moni investointi olisi kannattava ilman tukiakin.

Sähkön hinta laskee tuotannon lisäyksen myötä. Olemme sähkön nettoviejämaa vuoden sisällä. Olkiluoto 3 tuo 1 600 megawatin tehon. Suomen tuulivoimakapasiteetti lisääntyi vuoden 2022 alkupuolikkaalla 784 megawattia, hajautettuna 154 yksikköön. Runsaassa vuodessa tuulitehoa tulee lisää olkiluodollisen verran. Nämä investoinnit ovat markkinavetoisia, myös sotaa edeltävin hinnoin.

Tuulivoima lisää säätövoiman tarvetta. Pienvesivoimaloiden tuotanto säätyy jokien virtaaman mukana, eikä niillä voi vastata tähän tarpeeseen. Tulevaisuuden valtava säätötarve luo uuden mittaluokan kysynnän energian varastoinnille. Suuri vesivoima voi vastata tähän osittain – mikäli pärjää taloudellisesti tulevaisuuden teknologioita vastaan.

Emme saa täydellisesti mallinnettua, miten planeetan elämää yllä pitävä järjestelmä toimii. Tiedämme varmasti, että ilmastonmuutos ajaa tämän järjestelmän äärirajoille. Ainoa vakuutus, jonka voimme ottaa luonnon tuottamien palvelujen häiriöitä vastaan, on uhanalaisista luontotyypeistä kiinni pitäminen ja niiden ennallistaminen. Luonnonmukaiset virtavesiekosysteemit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejä maailmassa. Vaelluskalat ovat vain niiden näkyvä osa.

Hallituksen Nousu-ohjelma on osoittanut, että pienet voimalat ovat suurten investointien alla halukkaita luopumaan toiminnastaan, mikäli muutosprosessiin saa apua. Näin on saatu ennallistettua vapaaehtoisesti useita koskia. Tämä on työ, jota pienvesivoiman parissa on jatkettava.

Antti Iho

erikoistutkija

Luonnonvarakeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.