Jos tekijänoikeuslain uudistuksen myötä ohjelmien kaapelijakelu vähenisi tai mahdollisesti jäisi kokonaan pois, vaarantuisi koko kaupallisen televisiotoiminnan jatkuvuus Suomessa.

Monimuotoinen media on yksi demokratian kivijaloista, ja kaupallisella televisiolla on suuri merkitys osana sitä, myös tekijöiden työllistäjänä. Esimerkiksi MTV oy tavoittaa vapaasti katsottavilla tv-kanavillaan viikossa keskimäärin 3,8 miljoonaa suomalaista. Monipuolinen media ohjelmineen on siis suomalaisten sisällöntekijöiden ja katsojien etu.

Kopiosto ry:n toimitusjohtaja Valtteri Niiranen väitti (HS Mielipide 9.9.), että Suomessa luovan alan tekijät eivät saisi kaapelitelevisiossa näytetyistä ohjelmista heille kuuluvia tekijänoikeuskorvauksia.

Väite on väärä ja vastoin Suomen johtavan kaupallisen tv-yhtiön MTV:n periaatteita, joihin lukeutuu tekijänoikeuksien kunnioittaminen – perustuuhan koko toimintamme sisältöihin ja tekijänoikeuksiin. MTV on hankkinut lähetysoikeudet ohjelmiinsa suoraan ohjelmien tuottajilta ja tekijöiltä kaikkiin television jakelutapoihin, oli kyseessä sitten kaapeli-, antenni- tai laajakaistajakelu. Näihin suoriin sopimuksiin perustuen MTV:n vapaasti jaeltavat kanavat (MTV3, Sub ja Ava), ovat ilmaiseksi kuluttajien vastaanotettavissa. Noin puolet kuluttajista vastaanottaa lähetykset kaapelitelevision kautta, noin puolet antennilähetyksinä.

Tällä hetkellä kuluttajat voivat katsoa Suomessa kaapelitelevision kautta noin 20 ilmaista kanavaa. Jos uudessa tekijänoikeuslaissa päädytään Kopioston ehdottamaan malliin, jossa yhdestä television jakelumuodosta eli kaapelijakelusta tulisi uuden tekijänoikeuskorvauksen kohde, tämä todennäköisesti tarkoittaisi isoja muutoksia kuluttajille. Ilmaiset kaapelijakelussa olevat kanavat todennäköisesti vähenisivät, jopa häviäisivät.

Vai siirtyisimmekö Suomessa kokonaan uuteen käytäntöön, jossa jokaisella kerrostalon parvekkeella olisi oma antenniviritelmänsä? Antennijakelun piirissä olevat suomalaiset saisivat jatkaa ilmaiskatseluaan, toisin kuin kaapelijakelun piirissä olevat.

Nyt ehdotetun lakimuutoksen vaikutuksia Suomen tv-markkinaan ei ole lainvalmistelun yhteydessä tutkittu. Seuraukset voisivat siksi pahimmillaan olla toimialalle, tv-tuotannoille ja myös tekijöille kohtalokkaita.

Kaupallinen televisio on massamedia, sen toiminta perustuu laajaan yleisöön. Mikäli lainsäädäntömuutoksen myötä yksi merkittävä jakelutie eli kaapelijakelu vähenisi tai mahdollisesti jäisi kokonaan pois, vaarantuisi koko kaupallisen televisiotoiminnan jatkuvuus Suomessa.

Taina Roth

yhteiskuntasuhteet, MTV oy

