Vesiensuojelu on jatkuvaa työtä, jolla ei ole määräpäivää.

Saaristomeri, kipsi ja varsinaissuomalaiset viljelijät ovat olleet viime aikoina näkyvästi esillä mediassa. Alueen viljelijöitä on syytetty haluttomuudesta kipsin vastaanottoon tai ylipäätään muuttamaan toimintatapoja vesistöystävällisemmiksi. Osansa on saanut myös Saaristomeri-ohjelman toimien riittämättömyys.

Vesiensuojelu on jatkuvaa työtä, jolla ei ole määräpäivää. Ruuantuotantoa ei koskaan saada meillä eikä muualla täysin ympäristöä kuormittamattomaksi. Viljelijät ovat kuitenkin hyvin sitoutuneita tekemään vesiensuojelutoimia.

Aiempien viljelykäytäntöjen vuoksi pelloille on paikoin kertynyt runsaasti vesiensuojelun kannalta ongelmallista fosforia, jonka pitoisuuden alentamiseen voi kulua vuosikymmeniä. Tarvitaan kuormitusriskiä vähentäviä toimenpiteitä. Nyt käyttöön on saatu myös nopeavaikutteisia toimia, kuten kipsi. Se ei ole kuitenkaan pysyvä ratkaisu.

Kipsiä on ollut mahdollista saada omalle pellolleen kolmen vuoden ajan. Tilaisuutta on hyödynnetty jo 25 000 hehtaarilla. Ei voida siis sanoa, etteikö kipsi kiinnostaisi alueen viljelijöitä. Tarvitaan myös muita toimia. Alueella on runsaasti esimerkiksi talviaikaista kasvipeitteisyyttä, ja kotieläinsektori on tehnyt merkittävää työtä lannan ravinteiden entistä tehokkaamman hyödyntämisen eteen. Jatkossa toimia tulee vielä kohdentaa nykyistä tarkemmin vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Saaristomeri-ohjelman toimeenpanon osana tehtiin analyysi maatalouden vesiensuojelun pullonkauloista. Yhtenä tekijänä esiin nousi kielteinen mediahuomio. Myös viljelijöitä tuskastuttaa vesien tilan hidas koheneminen toimista huolimatta. Mediassa tulisi käsitellä nykyistä enemmän sitä, mitä jo tehdään. Hyvin toimivat esimerkit innostavat toimenpiteiden toteutukseen toisillakin tiloilla toisin kuin syyllistävä mediahuomio.

Viljelijät haluavat nauttia puhtaista vesistä, jotka ovat myös tärkeä osa maatalouden huoltovarmuutta. Olemme sitoutuneet edistämään Saaristomeri-ohjelman toimeenpanoa rakentavassa yhteistyössä.

Airi Kulmala

asiantuntija, MTK

Aino Launto-Tiuttu

aluepäällikkö, MTK-Varsinais-Suomi

