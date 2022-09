Kipsikäsittelyn mukana mereen päätyy myös rikkiä.

Peltojen kipsikäsittelystä on esitetty varsin yksipuolista totuutta (HS Turku 8.9. ja HS Pääkirjoitus 9.9.).

Kertomatta on jäänyt se, että kipsin mukana pellolle levitetään suuri määrä rikkiä. Yhden levityskerran rikkimäärä vastaa kasvien kymmenen vuoden tarvetta. Ylijäämärikkiä valuu Itämereen, jossa se kertyy syvänteisiin ja voi tutkimusten mukaan aiheuttaa kalojen ja muun eliöstön kuoleman. Aikanaan rikkisateita pidettiin ongelmana, mutta kipsin levityksen osalta ei.

Kipsi levitetään raskailla koneilla, jotka tiivistävät viljelysmaata, mikä lisää ravinteiden huuhtoutumista tiivistyneistä kohdista. Kipsin maahiukkasia sitova vaikutus kestää vain kolme vuotta, joten käsittely pitäisi toistaa usein. Kipsi ei haittojen vastapainoksi lisää viljelykasvien satoa.

Kipsi kuljetetaan Varsinais-Suomeen rekoilla Siilinjärveltä, mikä ei ole aivan ilmastoneutraalia.

Rakennekalkki olisi huomattavasti kipsiä parempi ja pitkävaikutteisempi keino maan rakenteen parantamiseen ja ravinteiden sitomiseen. Rakennekalkki myös parantaa kasvien satoa, mikä on viljelijöille kannuste. Kipsin sijaan verorahat olisikin järkevämpää käyttää rakennekalkin levittämiseen.

Viljelijöiden kipsinlevitysintoa saattaa vähentää myös se, että kipsi on norjalaisen lannoiteyhtiö Yaran teollisuusjätettä. Yara on nostanut lannoitteiden hinnat tänä vuonna pilviin, joten on ymmärrettävää, että yhtiön jätettä ei haluta ottaa vastaan pelloille.

Edellä kerrotun perusteella en näe järkevänä pääkirjoituksen esittämää boikottia varsinaissuomalaisille maataloustuotteille.

Markku Pulkkinen

agronomi, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, toimittaja

Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.