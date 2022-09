Ruotsinkielisten kuntien oppilaat ovat huonommassa asemassa Suomen työmarkkinoilla puutteellisen suomen kielen osaamisen vuoksi.

Helsingin Sanomissa (2.9.) kirjoitettiin hallituksen lisäävän ruotsin kielen opetusta suomenkielisissä peruskouluissa jopa kymmenellä miljoonalla eurolla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti toisen kotimaisen kielen (A-finska) oppimistulosarvioinnin ruotsinkielisen perusopetuksen yhdeksännellä luokalla keväällä 2021. Raportissa tarkasteltiin, kuinka suuri osuus oppilaista saavutti hyvän osaamisen tason opetussuunnitelmassa (OPS 2014) esitetyillä osa-alueilla. Ruotsinkielisten kuntien oppilaiden tulokset olivat heikkoja. Esimerkiksi luetunymmärtämisen tehtävissä suomenkielisten kuntien oppilaista 68 prosenttia saavutti hyvän osaamisen tason, ruotsinkielisten kuntien oppilaista vain 5 prosenttia. Arviointiraportti löytyy Karvin verkkosivuilta.

Karvin tuoreessa kehitysraportissa tarkastellaan oppilaiden suomen kielen taitojen kehitystä kuudennen luokan lopulta yhdeksännen luokan loppuun. Tulosten mukaan näyttää siltä, että kielitaidon kehitys on hitaampaa ruotsinkielisissä kuin suomenkielisissä kunnissa.

Hyvä suomen kielen taito on tärkeää myös Suomessa asuville ruotsinkielisille. On ilmiselvää, että kaikilla ruotsinkielisten koulujen oppilailla tulisi olla mahdollisuus kehittää suomen kielen taitojaan, koska suomalaisessa yhteiskunnassa suomen kieli on välttämättömyys niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Ruotsinkielisten kuntien oppilaat ovat huonommassa asemassa Suomen työmarkkinoilla puutteellisen suomen kielen osaamisen vuoksi. Ruotsinkielisissä kouluissa ylemmillä luokilla tarvitaan enemmän tuntiresursseja suomen kielen opetukseen. Montako miljoonaa hallitus aikoo panostaa ruotsinkielisten koulujen toisen kotimaisen kielen (A-finska) opetukseen?

Carola Åkerlund

arviointiasiantuntija

Jukka Marjanen

johtava arviointiasiantuntija

Elina Peltola

arviointiasiantuntija

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)

