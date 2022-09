Työnantajilla on paljon keinoja ja palveluja tukea työn ja työympäristön mukauttamista vammaisille sopivaksi.

Amu Urhonen ja Pauli Rautiainen kirjoittivat (HS Vieraskynä 3.9.) työkykyisten vammaisten syrjimisestä työmarkkinoilla. Kirjoitus oli erittäin aiheellinen, sillä suurimmat syyt vammaisten alhaiseen työllisyysprosenttiin ovat yksinkertaisesti asenteet ja ennakkoluulot. Asiaa on lähestytty lähinnä maanittelun ja hyvän eleen kampanjoiden kautta sen sijaan, että osatyökykyisten syrjintä määriteltäisiin ja sanktioitaisiin vahvemmin lakisääteisesti esimerkiksi yhdenvertaisuuslain kautta.

Kirjoittajat kritisoivat ensi vuoden alussa käynnistyvää, Ruotsin mallin mukaista Työkanava oy:tä siitä, että se on vain uusi suojatyörakenne eikä palvele tarkoitustaan. He esittävät Saksan mallista tuttua kiintiöintiä, jota pidetään tehokkaampana keinona vammaisten ihmisten työllistämiseen. Mielestämme kiintiöitä on ehdottomasti syytä tarkastella myös Työkanava oy:n toimintaa täydentävänä säätelynä, ja sitä pitää pohtia yhtiön käynnistyttyä kunnolla. Työ on kuitenkin vasta käynnistymässä ja sille on annettava paitsi mahdollisuus myös työrauha.

Vieraskynä-kirjoitus oli ongelmallinen siltä osin, että se keskittyi vahvasti fyysiseen esteettömyyteen ja sivuutti sosiaalisen tai kognitiivisen esteellisyyden kuten neuropsykiatriset häiriöt sekä kehitysvammaisuuden. Työkanava oy tähtää erityisesti kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen ja saattaa olla siihen aito väline. Työllistymistä tarkastellaan työnhakijan yksilöllisten valmiuksien kautta ja sitä tuetaan moniammatillisesti. Työnantajille Työkanava oy on myös varsin riskitön keino työllistää.

” Vammaisryhmiä ei saisi asettaa vastakkain.

Vammaisryhmiä ei kuitenkaan missään nimessä saisi asettaa vastakkain. Vammaisen ihmisen oma vamma ei ole ongelma, ellei ympäröivä yhteiskunta sitä sellaiseksi tee. Vammasta voidaankin puhua myös sosiaalisena konstruktiona – kaikenlaisen esteettömyyden lisääminen sekä yhdessä tehty työ karsivat tehokkaimmin ennakkoluuloja ja tekevät erilaisuudesta voimavaran työyhteisöille. Asiaa voidaan ja sitä myös pitää ohjata lakisääteisesti. Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, ja työelämän säätely siltä osin olisi täysin sen tavoitteiden mukaista.

Suomessa vammaisten osaamista työelämässä ei tunnisteta kunnolla. Erityisesti osaajapulan aikana tämän luulisi havahduttavan pohtimaan olemassa olevia asenteita ja käytänteitä. Työnantajilla on paljon keinoja ja palveluja tukea työn ja työympäristön mukauttamista vammaisille sopivaksi – niitä vain tunnetaan kovin huonosti. Kenties meidän pitäisi siirtyä puhumaan ”osatyökykyisten” sijaan ”täsmätyökykyisistä”. Jokaiselle voi löytää sopivan työtehtävän, josta on paljon hyötyä meille kaikille.

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö, STTK

kehitysvammaisen lapsen äiti

Noora Koponen

kansanedustaja (vihr)

autistisen lapsen äiti

