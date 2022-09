Suomalaisten ongelmana on, että syömme liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia.

Jani Kaaro väitti (HS Tiede 6.9.), että lihaa on hankala korvata. Kirjoituksesta saattoi saada käsityksen, että lihan vaihtaminen kasviproteiiniin voi vaarantaa monien ravintoaineiden saantia.

Ongelmallisina ravintoaineina mainittiin muun muassa B12-vitamiini, jodi ja aminohapot. On totta, että B12-vitamiinia saa vain eläinkunnasta, ja siksi jokaisen vegaanin on syötävä sitä lisänä. Jodia lisätään Suomessa eläinten rehuihin, mikä tekee eläintuotteista jodin lähteitä. Sitä lisätään myös ruokasuolaan ja nykyään moniin kasvijuomiin eli kasvimaitoihin.

Kun eri proteiinin lähteitä syödään monipuolisesti, aminohappokoostumuksilla on vähäinen käytännön merkitys. Monessa kasviproteiinissa on jo yksinäänkin hyvä aminohappokoostumus, esimerkiksi soijassa, kikherneessä ja pistaasipähkinöissä. Kaikenlainen prosessointi parantaa kasviproteiinien imeytymistä.

Jutussa mainittiin suomalainen tutkimus, jossa tutkittavien jodin ja B12-vitamiinin pitoisuudet laskivat, kun eläinproteiinin määrää vähennettiin. Tutkimus on herättänyt kritiikkiä siitä, että eläinproteiiniryhmä sai lehmänmaitoa, kun taas kasvisryhmä sai täydentämätöntä kasvijuomaa. Täydennetyn kasvijuoman käyttö olisi voinut estää B12- ja jodipitoisuuksien laskun, sillä suurin osa kasvijuomista täydennetään näillä ravintoaineilla. Ravitsemussuosituksissakin neuvotaan käyttämään täydennettyjä kasvijuomia.

On hyvä muistaa, että todellisuudessa suomalaisten ongelmana on liiallinen lihansyönti ja vähäinen kasvisten syönti. Kuidun ja folaatin saanti jäävät vajaaksi, ja niiden saantia voisi parantaa käyttämällä enemmän palkokasveja proteiinin lähteinä. Lihankorvike ei sanana ole kovin neutraali, on parempi puhua kasvikunnan proteiineista. Sekä ilmaston että terveyden näkökulmasta niitä olisi syytä valita useammin lihan tilalle.

Johanna Kaipiainen

Charlotta Hyttinen

Evy Peltola

ravitsemusasiantuntijoita

Vegaaniliitto

