Jokaisessa uskonnossa on sekä hyvää että pahaa

Vaikka sotien ja vainojen synkkä historia on tärkeä muistaa, en arvioisi kristinuskon perintöä niiden perusteella.

Sixten Korkman (HS 5.9.) ja Ville Similä (HS 10.9.) pohtivat kristinuskon perintöä kirjoituksissaan. Molemmat löysivät hyvää ja huonoa kristittyjen toiminnasta.

Vaikka sotien ja vainojen synkkä historia on tärkeä muistaa, en arvioisi kristinuskon perintöä niiden perusteella. Jokaiseen uskontoon ja kulttuuriin mahtuu sekä hurskaita että jumalattomia. Hurskaat ovat Kristuksen nimissä muun muassa perustaneet yliopistoja, sairaaloita ja orpokoteja. He ovat vaalineet antiikin tekstejä, tehneet elämää helpottavia keksintöjä, opettaneet lukutaitoa kaikille ja vastustaneet orjuutta. Mielestäni ei ole sattumaa, että ihmiskunnan korkein sivistyksen taso on pääosin saavutettu juuri kristityssä maailmassa.

Matti Talja

diplomi-insinööri, Tampere

