Lihasmassan kasvu nostaa painoindeksiä, mutta ei uhkaa terveyttä.

Jussi Pullinen kertoi (HS Kolumni 11.9.) olevansa 182 senttiä pitkä ja painavansa noin 86 kiloa. ”Yleisesti käytetyn BMI-painoindeksin tuomio on selvä: lievästi ylipainoinen. Pitäisi varmaan skarpata.” BMI-laskurin mukaan Pullisen indeksi on 26, kun normaalipainoisen tarkka yläraja on 24,9, käytännössä 25.

Painoindeksi 25 voi ylittyä enemmänkin ilman haittoja. Naisilla rasvakudosta kertyy usein alavartaloon lantion ja reisien seutuun, mikä nostaa painoindeksiä, mutta ei lainkaan haittaa terveyttä. Päinvastoin alavartalolihavilla terveys säilyy paremmin kuin naisilla, joiden painoindeksi on alle 25. Toinen tekijä, joka voi terveesti nostaa painoindeksin ylipainon puolelle, on lihasharjoittelu. Lihasmassan kasvu nostaa painoindeksiä, mutta ei uhkaa terveyttä.

Painoindeksin 25 ylittyessä jokainen voi arvioida, onko ylipaino tervettä vai ei. Lihavuuden aiheuttamat sairaudet johtuvat vatsaontelon sisälle kertyneestä liikarasvasta. Jos painoindeksi 25 ylittyy selvästi, kannattaa mitata vyötärön ympärys. Jos naisella ylittyy selvästi 90 ja miehellä 100 senttiä, diabeteksen, rasvamaksan, kohonneen verenpaineen ja muiden sairauksien riski on suurentunut. Silloin on hyvä mitata verenpaine ja käydä laboratoriossa tarkistamassa, ovatko verensokeri, maksakoe ja rasva-arvot kohdallaan.

” Jos painoindeksi on yli 30, ei voida puhua terveestä painosta.

Yli miljoonalla suomalaisella painoindeksi on yli 30, mikä merkitsee vähintään 15 kilon liikapainoa. Silloin ei enää voida puhua terveestä painosta, koska tällaisessa lihavuudessa valtaosalle ilmaantuu vuosien mittaan sairauksia.

Pääasiallinen syy suomalaisten lihomiseen on epäterveellisten elintarvikkeiden runsas valikoima, tehokas markkinointi ja lisääntynyt kulutus. Näiden kulutusta voidaan vähentää eduskunnan laatimilla laeilla. Pullinen mainitsi terveysperusteiset valmisteverot, joiden avulla nostetaan epäterveellisten elintarvikkeiden hintaa.

Terveysverojen lisäksi tarvitaan muita säädöksiä. Monet maat ovat kieltäneet epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin lapsille. Lokakuun alussa Britanniassa tulee voimaan kielto myydä sokerijuomia, makeisia ja suolaisia naposteltavia alennetuilla tarjoushinnoilla ja kassoilla.

Pertti Mustajoki

aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri

Terve Paino ry:n puheenjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.