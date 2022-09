Jätkäsaaren peruskoulu on sokkeloinen ja hankalasti jäsennelty rakennus, jossa esimerkiksi välituntien valvominen on vaativaa.

Jätkäsaaren peruskoulu on valtava neliö, jonka keskellä on suuri tyhjä tila, atrium. Se on näkynyt usein mediassa, varsinkin nyt, kun rakennus on arkkitehtuurin Finlandia-ehdokas. Koulun arjessa atrium toimii kuitenkin hälymerenä. Lisäksi neliön muoto ja sitä hallitseva atrium asettavat oppimisen tilat kauas toisistaan. Suuri tyhjä kuilu voi myös innostaa oppilaita pudottelemaan tavaroita alas. Kyse on turvallisuudesta.

On ilmeisesti haluttu tehdä koulurakennus, jossa ei olisi käytäviä. Sen sijaan olemme saaneet sokkeloisen ja hankalasti jäsennellyn rakennuksen, jossa esimerkiksi välituntien valvominen on vaativaa. Sokkeloisuus ei myöskään helpota kiusaamisen ennaltaehkäisyä tai siihen puuttumista.

” Me tarvitsemme lisää seiniä ja kunnon äänieristykset.

Peruskoulua käyvät lapset, jotka ovat täynnä elämää. Hyvässä koulurakennuksessa on rauhalliset ja keskittymistä tukevat oppimisen tilat sekä riittävän tilavat luokkatilat. Jätkäsaaren oppilaat eivät ole sellaisia saaneet. Sen sijaan meillä on hälyisä rakennus. Me tarvitsemme lisää seiniä, enemmän luokkatiloja ja kunnon äänieristykset nykyisten tilojen välille.

Jokainen hälyisä kouluvuosi tarkoittaa peruskoululaiselle vähemmän laadukasta opetusta, sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta. Näin veroeuroja ja opiskeluvuosia menee kuuluisaan Kankkulan kaivoon.

Atrium on neliön keskellä, koska kaavan suunnittelija piirsi kaavaan neliön. Arkkitehdeille annetut puitteet ovat olleet huonot, ja siksi tulos on huono, eikä rakennus ansaitse arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa. Tarvitsemme kouluarkkitehtuuriin enemmän arkkitehti Hilding Ekelundin humanismia ja vähemmän möhkäleitä, joista puuttuu kaavatason älyllinen ajattelu.

Heidi Kangas

äidinkielenopettaja, Jätkäsaaren peruskoulu

