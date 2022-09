Samalta pohjalta on kehittynyt ajattelusuuntia, joita on käytetty sekä julmuuksien että humanismin perusteluna.

Sixten Korkman (HS 6.9.) ja Ville Similä (10.9.) käsittelivät kirjoituksissaan kristinuskon suhdetta ihmisoikeuksiin.

Kristinuskon vaikutusta nykyaikaiseen länsimaiseen ajatteluun on perusteellisesti ja kattavasti käsitellyt historioitsija Tom Holland teoksessaan Dominion: The Making of the Western Mind (2019). Kirjassaan Holland osoittaa, miten kristillinen ajattelu on kehittynyt parin viime vuosituhannen saatossa. Samalta pohjalta on kehittynyt ajattelusuuntia, joita on käytetty sekä julmuuksien että humanismin perusteluna. Nykyäänkin sekä äärikonservatiivisia että liberaaleja arvoja puolustetaan saman tradition pohjalta.

Nykyaikaista länsimaista ja maallista ajattelua ei voi erottaa sen kristillisestä taustasta, uskoi sen keskeiseen sanomaan tai ei. Tämä koskee myös ihmisoikeuksia. Käsitteen ensimmäinen käyttäjä oli 1500-luvun alussa katolinen piispa Bartolomé de las Casas, joka kritisoi Amerikan alkuperäisväestön kohtelua espanjalaisten siirtomaaherrojen toimesta. Kannatettuaan aluksi afrikkalaisorjien käyttöä de las Casas asettui myöhemmin vastustamaan orjuutta ylipäätään.

Timo Olkkonen

Juba, Etelä-Sudan

