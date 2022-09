Äänestämme jokainen euroillamme päivittäin, ja se on valtava voima.

Niin kauan kuin ihmiskäsityksemme ytimessä on käsite ”kuluttaja”, tulisi yhteiskunnan ohjaavien toimijoiden kiinnittää erityistä huomiota nimenomaan kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajakäyttäytymistä tulisi ohjata voimakkaammin. Äänestämme jokainen euroillamme päivittäin. Se on valtava voima.

Tupakan mainostaminen on kiellettyä, koska sen todettiin olevan terveydelle haitallista. Samasta syystä alkoholimainonta on rajoitettua. Näiden kieltojen ja rajoitusten tehtävä on ollut vähentää kyseisten asioiden kulutusta ja sitä kautta niiden aiheuttamia haittoja. Lisäksi mainonnan rajoituksilla pyritään vaikuttamaan kategorian yleiseen hyväksyttävyyteen. Varsinkin tupakan tapauksessa mainonnan rajoittaminen on ollut tehokas toimenpide.

Samaa analogiaa kannattaisi soveltaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tiedämme varmuudella, että esimerkiksi eläinperäiset elintarvikkeet ja fossiiliset polttoaineet ovat merkittäviä päästölähteitä. Miksi emme rajoittaisi näiden mainontaa?

Ehdotan rohkeasti ainakin maitotuotteiden, lihatuotteiden, polttomoottoriautojen sekä lentäen tehtävän lomamatkailun mainonnan välitöntä rajoittamista.

Painotan, etten ehdota näiden asioiden kieltämistä kokonaan, vaan ainoastaan niiden mainonnan kieltämistä. Ehdotan siis, että rajoitamme tarpeettoman kysynnän luomista näille kategorioille.

Tämä olisi merkittävä panostus jälkeemme tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Mitä nopeammin pääsemme yhteiskuntana tilanteeseen, jossa kulutuksemme alittaa yhden maapallon vuodessa nykyisen kolmen ja puolen maapallon sijaan, sitä parempi.

Esimerkiksi Hollannissa on lihatuotteiden osalta paikallistasolla jo toimittu näin. Maailma ympärillämme muuttuu, jos muutamme sitä.

Kimmo Syväri

markkinointiviestintää tekevä yrittäjä

Helsinki

