Jussi Pullinen toi kolumnissaan (HS 11.9.) ansiokkaasti esille, että kansanterveyteen panostaminen toisi säästöjä kansantalouteen, jos lihavuuden yleisyyteen puututtaisiin rakenteiden kautta.

Normaalipainon ylläpitäminen on hankalaa yltäkylläisessä ympäristössämme. Me kansanterveyden edistäjät emme kuitenkaan ole ymmällämme kehopositiivisuusaatteen kanssa, vaikka Pullinen näin arveli. Kansalaisille tulee jakaa oikeaa tietoa elintavoista, mutta pelkkään yksilön vastuuttamiseen perustuvat interventiot voivat pahimmillaan olla terveyttä heikentäviä. Kehopositiivisuusaatteen mukaan jokainen keho on yhtä arvokas juuri sellaisenaan. Jokainen keho ansaitsee parasta mahdollista kohtelua, jossa huomioidaan ihmiselle tärkeät arvot, hänen voimavaransa ja asiantuntemuksensa arjesta. Lihavuuden käypä hoito -suositusten rinnalle onkin julkaistu opas painon puheeksi ottamisesta terveydenhuollossa.

Kuten Pullinen totesi, näkökulma tulee siirtää yksilöstä rakenteisiin. Se tarkoittaa, että lihavuuden aiheuttamien terveysongelmien ratkaisua ei voi jättää yksin terveydenhuollon harteille. Ratkaisua tulee etsiä pikimmiten, sillä lihavuuden yleisyys on lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa. Suomessa asuvista 2‒16-vuotiaista useampi kuin joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen. Lapsuusajan lihavuus ennustaa sairauksia aikuisiällä.

Tarvitsemme elinympäristön, jossa terveyttä ja hyvinvointia edistävä arki sujuu kuin itsestään. Pullisen mainitsema terveysperusteinen vero on yksi keino, mutta tarvitaan muutakin. Kuntapäättäjillä säilyy lain mukaan terveyden edistämisen vastuu myös sote-uudistuksen jälkeen. Kokosimme äskettäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”Päätösten tueksi” -sarjaan kuntapäättäjille askelmerkit lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyössä on voimaa.

Marja Kinnunen

toiminnanjohtaja, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

Terhi Koivumäki

kehittämispäällikkö, Sydänliitto

Satu Männistö

tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

