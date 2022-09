On etsittävä kaikki keinot, joilla Suomi voi auttaa Ukrainaa selviytymään hyökkäyksestä ja onnistumaan valtiona sodan päätyttyä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut viime päivinä otsikoissa Ukrainan sotilaallisen menestyksen takia. Ei voi kuitenkaan unohtaa, että sota on aiheuttanut ukrainalaisille valtavaa inhimillistä kärsimystä ja miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa. Sota on pitkälti tuhonnut Ukrainan talouden.

Puolustusmateriaalituen ja taloudellisen avun lisäksi tulee etsiä kaikki muutkin keinot, joilla Suomi voi auttaa Ukrainaa selviytymään hyökkäyksestä ja onnistumaan valtiona sodan päätyttyä. Yksi keino olisi Suomeen paenneiden ukrainalaisten kotimaahansa tekemän etätyön vapauttaminen Suomen verosta. Käsittääksemme ainakin Puolassa on käyty tästä keskustelua.

Osa Suomeen tulleista ukrainalaisista etätyöskentelee ukrainalaisille työnantajilleen, esimerkiksi it-alan yrityksille. Tämän työskentelyn tuottamilla verotuloilla ja yritystoiminnan jatkumisella olisi merkitystä Ukrainan selviytymiselle sodasta.

Moni ukrainalainen on ollut Suomessa pian kuuden kuukauden ajan. Tämän myötä he ovat verolainsäädäntömme mukaan Suomessa yleisesti verovelvollisia eli heidän tulee maksaa veroa Suomeen maailmanlaajuisista tuloistaan, myös Ukrainasta saadusta palkasta. Suomen ja Ukrainan välinen verosopimuskaan ei estä Suomea verottamasta palkkaa, mikäli ukrainalainen on ollut Suomessa yli 183 päivää 12 kuukauden aikana.

” Suomen tulee olla suunnannäyttäjä.

Todennäköisesti etätyöntekijöiden palkasta on pidätetty vero Ukrainassa. Mikäli se sotaakäyvässä maassa on edes mahdollista, pitäisi tämä oikaista, sillä ukrainalaisten etätyöntekijöiden palkasta tulee maksettavaksi vero Suomeen. Ukrainalaiselle työnantajalle tulee lisäksi Suomessa esimerkiksi tulorekisteriraportointiin liittyviä työnantajavelvoitteita. Riippuen etätyöntekijän työtehtävistä ja työn luonteesta saattaa ukrainalaiselle työnantajalle vielä syntyä Suomeen kiinteä toimipaikka, minkä myötä myös työnantajan tulisi suorittaa yhtiön tulosta veroa tänne. Nämä etätyön aiheuttamat velvoitteet voivat olla vaikeita noudattaa sotaakäyvässä valtiossa olevalle työnantajalle.

Hallituksen tulee siten mahdollisimman nopeasti valmistella lainsäädäntö, jolla ukrainalaisten etätyöntekijöiden palkka vapautetaan Suomen verosta, mikäli palkkaa verotetaan Ukrainassa. Yksi mahdollisuus olisi kohdella ukrainalaisia etätyöntekijöitä Suomessa rajoitetusti verovelvollisina. Ukrainalaiselle työnantajalle ei tule muodostua velvoitteita tai verovelvollisuutta Suomeen. Myös Verohallinnon tulisi tutkia, mitä keinoja sillä on käytössään ukrainalaisten etätyön helpottamiseksi.

Ukrainalaisten kotimaahansa tekemä etätyö on ollut keino sopeutua Venäjän hyökkäykseen. Esteiden poistaminen tältä etätyöltä on yksinkertainen tapa auttaa Ukrainaa ja Suomeen paenneita ukrainalaisia. Suomen tulee olla tässä asiassa suunnannäyttäjä myös muille Euroopan valtioille.

Joakim Frände

asianajaja, oikeustieteen tohtori

Ilmari Mäkimattila

oikeustieteen maisteri, valtiotieteiden maisteri

Helsinki

