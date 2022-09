Aiempaan tietojärjestelmään verrattuna digiloikka Apottiin on lähes sama kuin siirtymä kirjoituskoneesta tietokoneeseen.

Apotti-tietojärjestelmästä on käyty sen käyttöönotosta lähtien vilkasta keskustelua. Kirjoitusten sävy on ollut pääsääntöisesti kriittinen. Sosiaalihuollon ääntä keskustelussa ei ole kuulunut.

Vantaalla lastensuojelun yksiköissä Apotti tuli käyttöön muutama vuosi sitten monella tapaa ”viimeistelemättömänä”, ja järjestelmä on jatkuvasti kehittynyt. Lastensuojelun työntekijät joutuvat tekemään sosiaalihuollossa lukuisia eri päätöksiä, ajanvarauksia, suunnitelmia, muistiinpanoja ja muita asiakaskirjamerkintöjä sekä lapsille että vanhemmille. Apottia on kehitetty käyttäjiltä saatujen palautteiden mukaisesti käyttäjäystävällisemmäksi ja prosesseja tukevaksi. Aiempaan tietojärjestelmään verrattuna digiloikka Apottiin on lähes sama kuin siirtymä kirjoituskoneesta tietokoneeseen.

Apotti lisää sekä ammattilaisen että asiakkaan oikeusturvaa ja avoimuutta. Apotin toiminnanohjaus ja työnkulut on rakennettu vastaamaan lakisääteistä dokumentointia. Apotti kerää jatkuvasti valtavasti dataa. Työntekijät sekä esihenkilöt pystyvät dataa hyödyntämällä lisäämään tietoa sosiaalityön asiakasprosesseista. Oma työ tulee hallittavammaksi. Tieto helpottaa asiakasprosessien sujuvuutta ja hoitoon tai palveluun pääsyä sekä hallintotasolla kustannusten seuraamista. Tämä helpottaa tiedolla johtamista.

Apotin sisältämät työprosesseja helpottavat ja nopeuttavat toiminnot vaativat työntekijöiltä niiden käyttämisen osaamista. Tietotekniikkataitojen osaaminen on nuoremmilla alalle tulleilla työntekijöillä kiitettävällä tasolla. Heille siirtyminen uuden nykyaikaisen järjestelmän haltuunottoon käy mutkattomasti ja innostuneesti.

” Apotti ei ole missään nimessä vielä valmis.

Tietysti on myös työntekijöitä, joille uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto on ollut työlästä, ja muutosvastarintaa on ilmennyt. Omaksuttavaa tietoa on valtavasti. Sitä on vaikea sisäistää Apotin käyttämän kielen vuoksi, ja siksi on tärkeää panostaa koulutukseen ja eri toimintojen selittämiseen. Alussa Apotin käyttö hidastaa työntekoa merkittävästi, ennen kuin eri toiminnot rutinoituvat ja tulevat tutummiksi. Tämä alkuvaihe luonnollisesti nostaa työntekijän stressitasoa ja aiheuttaa uupumusta sekä pelkoa siitä, että tulee tehdyksi vakavia virheitä.

Käyttöjärjestelmään kouluttaminen, osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen kentän työntekijöiden kanssa ovat avainasemassa järjestelmän hyödyn täysimääräisessä ulosmittaamisessa. Mikäli järjestelmän käyttöön ei ole riittävää perehdytystä tai osaamista, sen hyödyt jäävät täysimääräisesti käyttämättä ja virhetoimintojen riskien määrä kasvaa.

Apotti ei ole missään nimessä vielä valmis. Toteutetut parannukset ovat tehneet Apotista huomattavasti aiempaa käyttäjäystävällisemmän ja työtä tukevamman. Järjestelmää edelleen kehitettäessä käyttäjien palautteet otetaan toivottavasti jatkossakin huomioon.

Juha Ikonen

johtava sosiaalityöntekijä

Vantaa

