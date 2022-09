Opiskelija-alennuksen siirtyminen sovellukseen poisti Helsingin seudun liikenteeltä yhden kuormittavan työn.

Tellu Loikkanen harmitteli (HS Mielipide 10.9.), että opiskelijoiden lippualennuksen saa enää vain HSL-sovellukseen eikä HSL-kortille.

Valtaosa korkeakouluopiskelijoista on ollut uudistukseen tyytyväisiä. Useimmilla heistä on älypuhelin, ja opiskelija-alennuksen päivittäminen HSL-sovellukseen on vaivattomampaa kuin sen päivittäminen HSL-kortille. Kun opiskelijan läsnäolotiedot on päivitetty Opetushallituksen Oma opintopolku -palveluun, hän voi aktivoida alennusoikeuden itse käymättä HSL:n palvelupisteessä.

Alennuksen siirtyminen HSL-sovellukseen poisti Helsingin seudun liikenteeltä (HSL) yhden kuormittavan työn, ja samalla säästyy kustannuksia. Alennusoikeuden päivittäminen HSL-kortille on sitonut syksyisin asiakaspalvelun henkilökuntaa ja aiheuttanut ruuhkia palvelupisteeseen. Uudistus oli yksi askel matkalla kohti HSL:n tavoitetta, että asiakkaat hoitavat yhä suuremman osan lippuasioistaan digitaalisissa kanavissa.

Poikkeustapauksessa opiskelija-alennus voidaan edelleen myöntää HSL-kortille, mistä on lisätietoa HSL:n verkkosivuilla.

Eija Jalo

yksikön päällikkö

Helsingin seudun liikenne (HSL)

