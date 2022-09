Laadukas varhaiskasvatus edellyttää nyt askelta taaksepäin ja palaamista perusasioiden äärelle.

Kun hain opiskelemaan varhaiskasvatuksenopettajaksi tiesin, mitä tulisin saamaan: huonoa liksaa. Taloudellinen vauraus ei ole milloinkaan ollut päiväkotityöntekijöiden elämän tärkein arvo. Alalle on hakeuduttu sen mielekkyyden ja merkityksellisyyden vuoksi.

Henkilöstö- ja resurssipula, lapsia pursuavat jättipäiväkodit ja -ryhmät, henkilökunnan siirtely omasta ryhmästä tai yksiköstä toiseen sekä lisääntyneet turhanpäiväiset työtehtävät murentavat vuosi vuodelta päiväkotityön iloa. Opettajan työstä aivan liian iso osa kuluu lukemattomien, pääosin turhien kirjallisten töiden sekä niiden päivittämisen parissa.

Viimeisimpänä vaatimuksena on tehdä ”digitaalista ryhmäportfoliota”. Tekelettä opettaja koristelee opetussuunnitelman sisältöä kuvaavilla tarroilla. Näin tehdään vanhemmille näkyväksi, mihin toiminta päiväkodissa perustuu. Mutta varhaiskasvatus on lapsien juttu, ei vanhempien! Ajan voisi käyttää paremmin – vaikka lasten tulevan retken suunnitteluun ja valmisteluun.

Ongelmaa pahentavat osittain myös opettajat, jotka tunnollisesti ja kuuliaisesti tekevät kaiken mitä vaaditaan, vaikka sitten vapaa-ajalla. Uupumus ja pakofantasiat alalta kasvavat. Vastavalmistuneet eivät jää hektiseen päiväkotityöhön, kun heille selviää, etteivät he ehdi tehdä mitään osa-aluetta työstään kunnolla.

Kun opettaja laatii useita suunnitelma-, arviointi- ja dokumentointiasiakirjoja, lapsiryhmä on lastenhoitajan harteilla. Vaikka lastenhoitaja olisi kuinka taitava, hänen on mahdoton pitää laadukkaasti hyppysissään koko ryhmää, varsinkin, jos siinä on vahvempaa tukea tarvitsevia lapsia.

Kun on sitten aika muuttaa opettajan kirjaamiset käytännöksi, saattaa tulla tieto, että toisesta ryhmästä tai yksiköstä puuttuu työntekijä ja oman työparin on siirryttävä paikkaamaan tilannetta. Oma ryhmä jää yksin hoidettavaksi, jolloin päivän suunnitelmia on mahdoton toteuttaa. Sijaista ei välttämättä saada tai edes tilata, jos koko talon lasten ja aikuisten välinen suhdeluku on kunnossa.

Tutkimus osoittaa onnistuneiden varhaisvuosien tärkeyden ihmisen myöhemmälle kehitykselle. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää nyt askelta taaksepäin ja palaamista perusasioiden äärelle. Näitä ovat lämmin vuorovaikutus, lasta kehittävä ja kiinnostava toiminta sekä kiireettömyys.

Paras tulos saadaan, kun tehdään muutama asia todella hyvin sen sijaan, että tehdään monta asiaa puolivillaisesti.

Joel Holopainen

varhaiskasvatuksenopettaja

20 vuoden työkokemus Helsingin päiväkodeissa

