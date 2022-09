Idea Maisassa potilaan ja sairaalan välisenä viestikanavana on sinänsä hyvä, mutta toteutus on harvinaisen kömpelö.

Sairastuin runsas vuosi sitten vakavasti ja pääsin tutustumaan sairaaloihin, kotihoitoon ja jälkihoitoon niin sanotusti pohjamutia myöten. Satuin sairaalaan juuri Apotin isoimman käyttöönoton ollessa meneillään, joten Apotti-kommentoinnilta ei voinut välttyä. Stressaantuneet hoitajat raapustelivat merkintöjään papereiden nurkkiin voidakseen kirjata tiedot ylös myöhemmin, koska sanoivat systeemin olevan liian hidas reaaliaikaiseen kirjaamiseen.

Kotiutuessani pääsin tutustumaan Apotin kuluttajaversioon eli digitaaliseen Maisa-palveluun. Idea Maisassa potilaan ja sairaalan välisenä viestikanavana on sinänsä hyvä, mutta toteutus on harvinaisen kömpelö. Ongelma piilee tietojen priorisoinnissa. Vain oleellisen ja tärkeän tiedon tulisi pompata näkyviin. Potilas haluaa turvallisuudentunteen ja varmuuden siitä, että asiat ovat hoidossa. Se, että ruutua täytetään erilaisilla uusilla ja vanhoilla, relevanteilla ja vähemmän relevanteilla tiedoilla, aiheuttaa kuitenkin huolta ja hämmennystä. Ikivanhat laboratoriotulokset pomppaavat esiin ykkösuutisena, ja potilas pohtii, pitäisikö niihin jotenkin reagoida. Entäpä miksi tämän päivän näkymässä kerrotaan, että vuonna 2024 syyskuussa olisi hyvä aika käydä laboratoriossa? Tai miksi tuttavallinen ”Valmistaudu käyntiisi Maisassa” -viesti toistuu 27 kertaa? Epäselväksi tosin jää, mistähän käynnistä mahtaa olla kyse ja miten siihen tulisi valmistautua. Sekavaa on.

” Haluaisin nähdä puhelimeni ruudulla ”kaikki hyvin” -tekstin.

Mukaan on haluttu ihan kaikki. Ajatuksena on, että kaikki sidosryhmät tulevat palveltua saman portaalin kautta. Maisan sateenvarjon alla on perustoimintojen lisäksi lukuisia muita palveluita. On viestiä, kirjettä ja tekstiviestiä. Milloin mitäkin – kullakin palvelulla on omat erityispiirteensä. Potilaan päivittäistä elämää ja hoitoa koskevat tärkeät asiat tulisi eriyttää ja hyvä tietää -tyyppiset asiat rajata omaksi kokonaisuudekseen.

Apotti vaatii isoa remonttia, mutta Maisan ongelmat ovat pitkälti huonossa käytettävyydessä ja sekavuudessa. Ironista kyllä, käyttäjille tarjotaan mahdollisuutta muokata omia pikanäppäimiä. Ihanko tosissaan se 80-vuotias käyttäjä – tai kukaan muukaan – ryhtyy muokkaamaan palvelua mieleisekseen? Epäilen. Asioiden pitäisi jo lähtökohtaisesti olla selkeitä, yksinkertaisia ja johdonmukaisia.

Haluaisin nähdä puhelimeni ruudulla epämääräisten ja puolittaisten raporttien ja tutkimustulosten sijaan ”kaikki hyvin” -tekstin ja nukkua yöni rauhassa.

Lauri Karmila

Helsinki

