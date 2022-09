Suomessa kärsitään myös lääkäripulasta, ja lääketieteellisiin tiedekuntiin olisi tulijoita jonoksi asti.

Suomessa on käsillä ennennäkemätön sosiaali- ja terveysalan kriisi, jossa päähuomion on saanut hoitajapula. Tämä on varmasti täysin aiheellista. On silti erikoista ajatella, että Suomessa kärsitään myös lääkäripulasta, johon olisi olemassa varsin yksinkertainen ratkaisu. Lääketieteellisen tiedekunnan ovet avautuvat edelleen varsin harvoille suhteessa hakijamäärään.

Lääkäriliitto vastustaa sisäänottomäärien nostoa, jossa se on onnistunut erinomaisesti. Kyseessä on ihmisten terveyttä ja henkeä uhkaava kriisi, johon olisi tarjolla niin yksinkertainen ratkaisu kuin maalaisjärjellä kykenee ajattelemaan. Hoitajakoulutukseen ei ole vetovoimaa, mutta lääketieteellisiin tiedekuntiin olisi tulijoita jonoksi asti.

Joel Pyykkönen

sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskelija, Helsinki

