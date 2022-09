Vladimir Putinin omien toimien vuoksi sekä häntä vastustavat kansallismieliset että vasemmistolaiset näkemykset ovat saamassa Venäjällä taas kaikupohjaa.

Vähän ennen kuin koronavirus vei alkuvuodesta 2020 huomion, Venäjällä kohistiin penzalaisen tuomioistuimen langettamista ankarista terrorismituomioista. Pisimmät olivat 18 vuotta.

Tuomioita sai joukko nuoria radikaaleja vasemmistolaisia ja anarkisteja. Turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan he olivat kuuluneet Verkosto-nimiseen ryhmittymään. Viranomaiset väittivät, että ryhmän tavoitteena oli kaataa Venäjän hallinto ja tehdä iskuja viranomaisia vastaan.

Näistä penzalaisista kiersi erilaisia juttuja, mutta yhdestä asiasta vallitsi laaja yhteisymmärrys. Todisteet oli lavastettu, tunnustukset hankittu kiduttamalla, syytteet tekaistu ja koko tuomioistuinkäsittely poliittinen. Tuomioiden tultua monet ihmisoikeusaktivistit ja kommentaattorit vertasivat koko prosessia neuvostodiktaattori Josif Stalinin ajan näytösoikeudenkäynteihin.

Poikkeuksellisen ankarat tuomiot olivat selvä varoitus valtajärjestelmän ulkopuolisille vasemmistolaisille. Kreml pelkäsi heitä ja valtajärjestelmän ulkopuolisia kansallismielisiä paljon enemmän kuin kaupunkien liberaaleja. Siksi vallanpitäjät olivat vainonneet näitä ryhmiä jo kauan.

Penzan tuomiot palasivat mieleen, kun Ukrainan tehokas vastahyökkäys ja erityisesti Venäjän joukkojen kaoottinen pako käynnistivät uudet spekulaatiot Venäjän johtajan Vladimir Putinin asemasta.

Loppu tulee aikanaan yllätyksenä, johtuu se sitten palatsivallankaappauksesta, järjestelmän romahduksesta tai jostain muusta syystä. Venäjän johdon ja eliitin hermostuneisuuden näkee silti nyt etäältäkin.

Samalla Putinin omien toimien vuoksi sekä häntä vastustavat kansallismieliset että vasemmistolaiset näkemykset ovat saamassa taas kaikupohjaa.

Venäjän joukkojen hätäinen vetäytyminen Koillis-Ukrainasta näytti suorastaan raivostuttaneen monia kansallismielisiä. Useat heidän viestisovellus Telegramissa pitämänsä kanavat täyttyivät kiukkuisesta vallanpitäjien kritiikistä, kun häviön mahdollisuus valkeni nopeasti.

Samaan aikaan lännen pakotteet alkavat purra kunnolla, hävittää budjetin ylijäämää ja vaikuttaa talouteen. Varsinkin maakunnissa palkat ovat pieniä, eikä monilla ole minkäänlaisia taloudellisia puskureita. Useat putoavat köyhyyteen, mutta ehkä vielä isompi osa ihmisistä liukuu lähelle köyhyysrajaa. Kyyti on kylmää, erityisesti kun lämmikkeenä ei ole edes tunnetta suurvalta-aseman vahvistumisesta.

Vielä vallalla on pelko, joka näkyy konformismina eli myötäilynä ja pelkona asettua yleisenä pidettyä mielipidettä vastaan. Soraääniä on kuitenkin alkanut nyt nousta uudella tavalla kuukausien tauon jälkeen.

Venäjän kansakunta ja imperiumi kehittyivät yhtä jalkaa, joten kansakunnan maailmankuva on edelleen imperialistinen. Neuvostoliiton peruina ja epätasa-arvoisen tulonjaon vuoksi moni ajattelee samalla vasemmistolaisesti.

Siksi Putinin mallissa kommunistit ja räyhäkansallismieliset liberaalidemokraatit otettiin järjestelmän sisään esittämään oppositiopuolueita. Järjestelmä esitti tarjoavansa vaihtoehtoja. Samalla vallanpitäjät vahtivat tarkasti, ettei järjestelmää ohiteta vasemmalta eikä oikealta.

Nyt tilanne on sen verran tiukka, että vallanpitäjät ovat myöntäneet ongelmia ja näyttävät sallivan pientä höyryjen ulospäästämistä. Tarkkaan kontrolloiduissa television keskusteluohjelmissakin on näytetty kritiikkiä. Sitä suunnataan tietenkin muihin kuin Putiniin, mutta yksinvaltiaskin saa jo osumia. Siksi Kreml on varoittanut, että arvostelun on pysyttävä lainsäädännön rajoissa. Se on uhkaus, sillä nämä lait ovat Kremlin määräämiä ja tulkitsemia.

Hyökkäyksensä aloitettuaan Kreml on ajanut ison joukon liberaaleista maanpakoon ja vanginnut loputkin näkyvät oppositiotoimijat. Se ei enää riitä, vaan sivuille pitää taas vilkuilla. Myös Putinin.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.