Kaleva toteaa, että Ukrainan sota teki EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tämänvuotisesta unionin tila -puheesta poikkeuksellisen.

”Ukrainan rintamalla ei ole EU-maiden joukkoja, eivätkä ohjukset ole lentäneet unionimaiden rajojen sisäpuolelle. Silti EU:sta on tullut osapuoli sodassa, sillä sen ytimessä ovat myös energia sekä eurooppalaiset arvot ja vapaudet.”

”Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022, heti Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa. Juhannuksen huippukokouksessa Ukraina sai Moldovan kanssa unionin ehdokasmaan aseman. Siitä on silti vielä matkaa unionin varsinaiseksi jäseneksi. Esimerkiksi Serbia on ollut ehdokasmaa jo kymmenen vuotta. Oikotietä ei ole tarjota Ukrainallekaan, mutta sen suhde EU:hun tiivistyy nyt koko ajan.”

”Maaliskuusta alkaen Ukraina esimerkiksi on ollut yhdistyneenä unionin sähköverkkoon. Maa toimittaa jo sähköä EU-maihin. Keskiviikkona von der Leyen kertoi, että Ukraina on tarkoitus liittää myös eurooppalaiseen roaming- eli verkkovierailualueeseen. Se sujuvoittaa yritysten ja tavallisten ihmisten arkista kanssakäymistä, edistää samalla yhteisyyden tunteen syntyä ja on siksi paljon enemmän kuin pelkkä tekninen uudistus.”

”Puheessaan von der Leyen availi ovia Ukrainan ja Moldovan ohella myös Länsi-Balkanin maille ja Georgialle. Aika-arvioita jäsenyyksille ei annettu. Jokaisessa maassa on merkittäviä ongelmia esimerkiksi oikeusvaltion toiminnassa ja korruption kitkennässä. Näihin liittyvistä korjausvaatimuksista EU:n ei myöskään pidä tinkiä.”

”Ukrainan sota loppuu toivottavasti pian Venäjän tappioon, jolloin Ukraina pystyy keskittymään oman poliittisen elämänsä, oikeuslaitoksensa ja hallintonsa kehittämiseen.”

”Onkin ennen kaikkea Ukrainan ja muiden ehdokasmaiden vastuulla valmistaa itsensä täysjäsenyyteen. Ovia ei kuitenkaan saa lukita.”

Keskisuomalainen kirjoittaa, että EU on viime päivinä osoittanut näkyvästi yksimielisyyttään hyökkäyssotaa käyvän Venäjän uhmakkuuden edessä.

”EU-johtajien näkemykset saavat tukea vastikään julkaistusta eurobarometristä. Sen mukaan Venäjään Ukrainan sodan vuoksi kohdistettuja EU:n toimia tuetaan vahvasti, kansalaisten luottamus unioniin kasvaa ja yhteisvaluutta euron kannatus on korkeammalla kuin koskaan.”

”Noin kaksi kolmasosaa niin kaikista eurooppalaisista kuin suomalaisvastaajistakin suhtautuu luottavaisesti EU:n tulevaisuuteen. – – Hintojen nousu hirvittää kuitenkin EU-kansalaisia kautta unionin.”