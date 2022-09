Putin myy nyt lehtiä kuten Donald Trump aikaisemmin. Media rakastaa poliitikkoja, joilla on paljon valtaa, arvaamaton luonne ja lyhyt nimi.

Torstaina Putinin ympärillä tapahtui taas. Suurtappio kasaa Putinin vaikeuksia – Mitä Venäjällä seuraavaksi tapahtuu? kysyi kannessaan Ilta-Sanomat. Asiantuntija: Putin hautoo yllätystä, raportoi puolestaan Iltalehti.

Kiirettä Putinin ympärillä on ollut edellisinäkin päivinä. Molemmilla iltapäivälehdillä Putin on ollut tälläkin viikolla jatkuva kansiaihe. Asiantuntijat: 5 merkkiä – Putinin kulissit voivat olla romahtamassa (IS 14.9.), Näin Venäjä voisi hävitä sodan (IS 13.9.), Pekka Toveri uskoo: Paniikki leviää Venäjän joukoissa (IS 12.9.).

Ja kilpailijalla: Suomalaistutkijat: Venäjällä voi olla edessä vallanvaihto – Putinin vaihtoehdot ovat vähissä (IL 14.9.), Suomalaisprofessorilta hurja spekulaatio: ”Putinilta kadonnut ymmärrys tehtävistään” (IL 13.9.), Ukrainalle ”sodan tärkein voitto” – Hajottaako sota Putinin Venäjän? (IL 12.9.).

Kun iltapäivälehtien arkistoja selaa taaksepäin, Putin komeilee vähintään joka toisen lehden kannessa. Otsikot ovat niin mehukkaita, että niitä on vaikea ohittaa. Kuten Kello käy julmasti Venäjän eduksi – Tässä on Putinin häijy toive (IL 29.8.) tai Pekka Toveri arvioi – Toistaako Putin Hitlerin virheen? (IL 17.8.). Venäjän yksinvaltias kiinnostaa lukijoita enemmän kuin seksi. Mikähän olisi ihan täydellinen otsikko? Ehkäpä: Tällä kierolla tempulla kuolemansairas Putin aikoo voittaa sodan.

Putinin uutisarvo on ymmärrettävä. Harvoin niin paljon on kiinni yhdestä ihmisestä. Jos Putin sattuisi tukehtumaan tyynyynsä, moni asia voisi muuttua.

Demokraattisissa maissa johtajan valta on yleensä rajoitettua ja ennustettavaa eli ei kovin jännittävää. Poikkeuksen tästä muodosti Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump, jonka toiminta perustui täydelliseen arvaamattomuuteen.

Trump piti vuosikausia maailmaa jännityksessä ja mediaa pinnalla, eikä hän ole välttämättä sanonut vielä viimeistä sanaansa. Nyt spekuloidaan sillä, onko Trumpin seuraava osoite vankila vai Valkoinen talo.

” Tähtipoliitikkoja yhdistää yllättävyys.

Myös Suomi on saanut oman tähtipoliitikkonsa. Viimeistään elokuinen tanssivideo nosti pääministeri Sanna Marinin (sd) maailmalla poliitikkojen superluokkaan ensimmäisenä suomalaisena ikinä. Sosiaalisessa mediassa paljon voi päätellä siitä, kuka peesaa ketä. Unohduksiin vaipunut Hillary Clinton haki julkisuutta Marinin siivellä muistuttamalla, että kyllä hänkin on joskus tanssinut.

Kolmea tähtipoliitikkoa yhdistää yllättävyys: Putin teoissa, Trump sanoissa, Marin juhlissa. Toimittajat ovat myös kiitollisia siitä, että kaikilla kolmella on lyhyt nimi. Otsikon tekijän märkä uni olisi tietysti Kiinan Xi, mutta taitaa olla parasta, ettei Xi tee lähiaikoina yhtään mitään jännittävää.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.