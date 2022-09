Metroliikenteessä on liikaa häiriöitä

Ottaako kukaan vastuuta metroliikenteen toimivuudesta?

Kuukauden sisällä sähköpostiini on tullut yli 50 ilmoitusta enemmän tai vähemmän laajoista häiriöistä metroliikenteessä. Koko Itä-Helsinki ja etenkin Vuosaari, jossa itse asumme, on täysin riippuvainen toimivasta metroyhteydestä. Näin huolimatta siitä, että nimellisesti on mahdollista poikkeustilanteessa järjestää korvaavia bussiyhteyksiä.

Helsingin seudun liikenne (HSL) kertoi 14.9. tiedotteessaan, että henkilökuntapulan ”odotetaan helpottavan syksyn aikana” ja että ”suurimpien häiriöiden odotetaan kohdistuvan aamulähtöihin”. Lisäksi HSL lupaa kertoa perutuista lähdöistä HSL-sovelluksessa, mutta se ei paljon auta, jos reittiopas kuitenkin antaa ymmärtää valitun yhteyden toteutuvan (puhumattakaan siitä, että asemien laituriopasteet näyttävät mitä sattuu). HSL-sovelluksen iloinen ja positiivinen kokonaisilme ei paikkaa liikenteen takkuista toimintaa.

Onko laaduttoman toiminnan juurisyy organisaatiorakenteessa? Kuntayhtymä HSL voi halutessaan vierittää syyn julkisomisteiselle yhtiölle Kaupunkiliikenne oy:lle, joka ”tuottaa metron liikennöintiä palveluna”. Lopputulos kuitenkin taitaa olla se, ettei kukaan henkilö tunne sisimmässään pistosta, vaikka kokonaisuus ei toimi.

Hannu Ahjopalo

diplomi-insinööri, Helsinki

