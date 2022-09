Yritysten kautta ei saada pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistyviä tukityöllistettyjä siirrettyä normaalitöihin todennäköisemmin kuin kuntien ja yhdistysten työpakoista.

Hallituksen valmistelemalla palkkatukiuudistuksella on HS:n pääkirjoituksen (14.9.) mukaan järkevät perusteet. Niin on, jos tarkoituksena on unohtaa pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tarvitsema tuki ja valmennus kohti työelämää.

On vaikea uskoa, että tämän hallituksen tavoitteena on heikossa asemassa olevien työllistymisen ja palveluiden alasajo. Mutta sitä palkkatukiuudistus tarkoittaa. Yritysten kautta ei saada pitkäaikaistyöttömiä ja vaikeasti työllistyviä tukityöllistettyjä siirrettyä normaalitöihin todennäköisemmin kuin kuntien ja yhdistysten työpakoista. Yritysten palkkatuettu työ on suunnattu jo valmiiksi lähellä työmarkkinoita olevalle kohderyhmälle. Eikä yrityksillä ole tarjota vaikeasti työllistyville heidän tarvitsemaansa valmennuksellista tukea.

Työpajojen ja muiden välityömarkkinatoimijoiden tarjoama palkkatuettu työ on suunnattu eri kohderyhmälle: pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville, jotka ovat vielä kaukana avoimista työmarkkinoista ja tarvitsevat tukea työllistyäkseen.

Palkkatuetussa työssä työpajoilla vahvistetaan työelämävalmiuksia, kasvatetaan ja tunnistetaan osaamista sekä rakennetaan polkuja avoimille työmarkkinoille. Kolmannen sektorin palkkatuettu työ toimii hyvänä ponnahduslautana avoimille työmarkkinoille. Jotta kolmannen sektorin palkkatuetun työn vaikuttavuus kasvaa, tarvitaan yrityksiin poluttavia palveluita, kuten edelleen siirtämistä. Uudistuksessa ollaan kuitenkin vaikeuttamassa tätäkin.

Mahdollinen kilpailun vääristyminen ja kauppavaikutus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Käytännössä palkkatuetun toiminnan kauppavaikutus on täysin epätodennäköinen.

Muutoksia on perusteltu EU:n valtiontukisääntelyllä, joka ei kuitenkaan edellytä tällaisia rajoituksia, eikä kolmannen sektorin työpajojen palkkatuella ole oletettuja jäsenvaltioiden välisiä kauppavaikutuksia.

Asialla on aina kaksi puolta, kuten pääkirjoituksessa todettiin. Nyt uudistus heikentää pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeassa asemassa olevien mahdollisuuksia saada tukea elämäntilanteeseensa ja työllistymiseensä. Tämäkö on uudistuksen tarkoitus?

Herttaliisa Tuure

toiminnanjohtaja

Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry

