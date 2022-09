Suomalaisten pankkien tietoturva on kansainvälisesti korkeatasoista

S-pankissa ilmenneet tietojärjestelmähäiriöt ovat herättäneet kysymyksiä pankkitunnistautumisen luotettavuudesta. Huoli on otettava vakavasti, sillä pankeilla on äärimmäisen korostunut velvollisuus säilyttää asiakkaidensa varoja ja tietoja huolellisesti sekä varjella sähköisen tunnistamisen luotettavuutta. Tuo luottamus on ansaittava päivästä ja vuodesta toiseen sujuvilla ja turvallisilla palveluilla.

Yksikään tietojärjestelmä ei ole täydellisen aukoton ja turvallinen – silti pankkiasiointiin liittyvässä tietojärjestelmätyössä täydellisyyttä tavoitellaan. Se on asiakkailta ansaitun luottamuksen ytimessä.

Suomessa jokainen pankki hallinnoi itse omia turvallisuusratkaisujaan ja tunnistautumista ja vastaa itse tietojärjestelmiensä kehityksestä ja ylläpidosta. Ratkaisujen hajautuminen usean toimijan varaan tuo myös turvaa.

Vahvaa sähköistä tunnistautumista valvovan viranomaisen Traficomin mukaan suomalaiset vahvan sähköisen tunnistuksen järjestelmät ovat turvallisuudeltaan kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoisia ja niitä koskevat vaatimukset ovat tiukimmasta päästä. Kaksi vuotta sitten Huoltovarmuuskeskuksen tekemässä kyberturvallisuusselvityksessä finanssiala oli muita sektoreita edellä kyberturvallisuudessa.

Suomessa pankit ovat olleet digitaalisen tunnistamisen edelläkävijöitä. Pankkien luomat tunnistusratkaisut ovat olleet niin suosittuja, että ne on otettu laajasti yhteiskunnassa käyttöön muissakin kuin pankkien palveluissa. Viime vuonna pankkitunnuksin kirjauduttiin muihin kuin pankkien palveluihin lähes 260 miljoonaa kertaa.

Valtio on parhaillaan kehittämässä älypuhelimeen ladattavaa digitaalista henkilöllisyystodistusta, jota voitaisiin käyttää tunnistusvälineenä sekä tiskillä asioimiseen että vahvana sähköisenä tunnistusvälineenä. Finanssialan näkökulmasta valtion tunnistusväline on tervetullut ja toivottu.

Tuomo Yli-Huttula

viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Finanssiala ry

