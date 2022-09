Koko ajan saa olla lukemassa, kuinka vasemmisto sättii oikeistoa ja oikeisto vasemmistoa.

Poliitikot, voitteko lopettaa toistenne syyttelyn ja alkaa ratkoa suomalaisen yhteiskunnan kohtaamia ongelmia? Tämänhetkinen julkinen keskustelu siitä, kuka ottaa ja kuka ei ota vastuuta omista päätöksistä, on raskasta seurattavaa. Koko ajan saa olla lukemassa, kuinka vasemmisto sättii oikeistoa ja oikeisto vasemmistoa nykyisestä sosiaali- ja terveydenhuollon kriisistä.

Totuus on se, että 20 viime vuoden aikana päättäjiä on ollut lähes jokaisesta eduskuntapuolueesta päättämässä siitä, mihin suuntaan sosiaali- ja terveydenhuolto kehittyy. Ongelmia ei ratkaista sillä, että julkisessa keskustelussa etsitään syyllisiä oikealta ja vasemmalta. Ongelma ratkeaa, kun poliitikot jokaiselta laidalta ymmärtävät, että ratkaisu on tulevaisuudessa, ei menneisyydessä.

Toki menneisyydestä ja sen virheistä täytyy oppia, mutta toivon poliitikoilta enemmän ratkaisuehdotuksia kuin syyllisten etsimistä.

Veera Honkonen

yhteiskuntapolitiikan opiskelija, Helsinki

