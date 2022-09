Toimiva inkluusio on oppimisen ja osallistumisen esteiden poistamista.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kertoi haastattelussa (HS 13.9.), että hänelle on vuoden aikana muodostunut kuva inkluusion kaoottisiksi ajamista koululuokista, joissa opettajien on pahimmillaan mahdotonta tehdä työtään.

Inkluusio ei ole syyllinen koulujen haastavaan tilanteeseen, vaan riittämättömästi resursoitu tuki. Inklusiivisessa koulussa järjestetään tarpeeksi tukea ja opiskelumahdollisuudet jokaiselle oppilaalle. Jos tukea ei ole tarjolla, kyse ei ole inkluusiosta vaan tuen tarvitsijoiden heitteillejätöstä.

Nykyinen paikoin kaoottinen tilanne on kunnissa aikaansaatu, ja siellä on myös avaimet tilanteen korjaamiseen. Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla kuntien talousarvioissa osoitetaan riittävästi rahoitusta opetukseen.

Oppilaalla on oikeus riittävään tukeen ja turvalliseen oppimisympäristöön, ja opetusta järjestettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Jotta nämä oikeudet toteutuvat ja vahvistetaan opettajien työssä jaksamista, tarvitaan tukeen lisäresursseja. Tämä on kuntien virkamiesten ja päättäjien käsissä.

” Tilanne paranee heti, kun pienennetään yleisopetuksen ryhmiä.

Erityisluokkiin on säädetty enimmäisryhmäkoko ja opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Yleisopetuksessa ei ole ryhmäkokosäädöksiä, vaikka luokassa opiskelisi myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. Luokan- tai aineenopettajilta ei voi odottaa sellaista erityispedagogiikan osaamista, jota kaikkien tuen tarvitsijoiden huomioiminen edellyttäisi. Varsinkin kun suuri opetusryhmä vaikeuttaa oppilaiden yksilöllistä tukemista.

Tilanne paranee heti, kun pienennetään yleisopetuksen ryhmiä. Pienessä ryhmässä opettajalla on mahdollisuus opettaa ja tukea jokaisen oppilaan oppimista. Tämän lisäksi tukea tarvitsevien oppilaiden on saatava tukiopetusta ja erityisopettajan antamaa erityisopetusta riippumatta siitä, opiskeleeko erityisluokassa vai yleisopetuksen luokassa.

Jos oikeus tukeen ei toteudu, siitä ei voi syyttää inkluusiota. Toimiva inkluusio on oppimisen ja osallistumisen esteiden poistamista. Tähän kuuluu tuen mitoittaminen tarpeiden mukaan. Jokainen voi opiskella onnistuneesti yleisopetuksen ryhmässä, jos esteet on poistettu eli ryhmäkoko on sopiva, käytetyt opetusmenetelmät ynnä muut ovat toimivia ja erityisopetusta on saatavilla riittävästi.

Jos halutaan taltuttaa kaaos, on vaadittava välittömiä päätöksiä. Toimiva oppimisen tuki ja inkluusio eivät toteudu ilman rahallisia panostuksia. Koulutusta ei voi nähdä vain menoeränä. Kouluissa rakennetaan tulevaisuutta!

Päivi Peltola

puheenjohtaja, Suomen erityiskasvatuksen liitto

Sari Jokinen

erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.