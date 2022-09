Amerikkalaisessa kulttuurissa on useita piirteitä, joista iloitsen joka päivä.

”Miksi Yhdysvalloista aina kirjoitetaan Suomessa niin negatiivisesti?”

”Sinun varmaan kannattaisi muuttaa pois, jos siellä on niin kamalaa.”

Saan toisinaan tällaista palautetta Yhdysvaltoja käsittelevästä uutisoinnista. Jotkut kokevat, että Yhdysvaltoja käsitellään jatkuvasti kohtuuttoman kielteisessä valossa niin Helsingin Sanomissa kuin muissakin suomalaismedioissa.

On tietysti totta, että toimittajat tapaavat kiinnittää huomiota kielteisiin kehityskulkuihin. Olen itsekin kirjoittanut Yhdysvalloissa niin aseväkivallasta, taloudellisista murheista, alati kärjistyvästä poliittisesta retoriikasta sekä demokratiaa koskevasta huolesta. Usein huonot uutiset jyräävät hyvät, ja se harmittaa itseänikin.

Keskitytään siis hetkeksi hyvään. Sellaista arkemme on ollut Yhdysvalloissa alusta asti.

Tämä liittyy osin siihen, että Yhdysvallat on maahanmuuttajien maa. Se on niin täynnä ulkopuolisia, että ulkopuolisuus on monia yhdistävä kokemus. Jokainen tuntee jonkun, joka tietää, millaista on muuttaa uuteen maahan ja olla pihalla kaikesta.

Kun muutimme, naapurit tulivat ovelle esittäytymään ja varmistamaan, että meillä on kaikki hyvin. Meidät kutsuttiin koululaisten vanhempien Whatsapp-ryhmiin ja kielitaidoton lapsi leikkitreffeille.

Koulussa lapsi, joka ei puhunut lainkaan englantia, otettiin avosylin vastaan. Toinen äidinkieli oli suorastaan iloinen asia, kansainvälisyys on hyve.

Etsivä löytää aina juttuseuraa. Hotellien yksinäiset matkustajat eivät hajaannu omiin pöytiinsä vaan baaritiskin ympärille vieretysten.

” Epävirallisia turvaverkkoja on paljon.

Nämä kaikki ovat amerikkalaisen kulttuurin piirteitä, joista iloitsen joka päivä. Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat ehkä kehnot, mutta epävirallisia turvaverkkoja on sitäkin enemmän. Niiden ansiosta ulkopuolinen tuskin koskaan kokee täällä itseään yhtä ulkopuoliseksi kuin Suomessa.

Toisaalta ulkomaankomennuksella olevina olemme hyväosaisia esimerkiksi siinä mielessä, että meillä on kattava terveysvakuutus. Meidän ei tarvitse murehtia lääkkeiden tai ambulanssikuljetuksen hinnasta, jos käy huonosti. Meillä on toinen koti, johon palata.

Mutta jos toimittajien huomio on kielteisissä asioissa, synkkiä ovat amerikkalaistenkin ajatukset.

Esimerkiksi vain kymmenen prosenttia amerikkalaisista sanoo suhtautuvansa myönteisesti siihen, mihin suuntaan Yhdysvallat on menossa.

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.