Inkluusiosta on tullut kirosana, kun se on pantu toimeen vajavaisin resurssein.

Apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) totesi inkluusion ajavan luokkia kaaokseen (HS 13.9.).

Inkluusiosta on tullut kirosana opetuskentällä, kun se on pantu toimeen vajavaisin resurssein. Inkluusion ajatusta on myös tulkittu liian ahtaasti. On ajateltu, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin joko erityisluokka tai kaikille sama luokka. Suomessa on kuitenkin valtava variaatio monipuolisia tuen muotoja.

Kääntäisin katseen pahoinvoinnin juurisyihin.

Oppivelvollisuuskoulussamme tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia. Varhainen tuki on merkityksellisin. Tulisi viimein luoda pienten lasten kasvun ja oppimisen nivel eli niin kutsuttu kypsyttämö ja luokkiin 4–9 ulottuva luokanopettaja–aineenopettaja-työparimalli.

Minulla on vuosien kokemus yläkoulun erityisluokanopettajana toimimisesta. Työssäni olen konkreettisesti nähnyt yläkoulujen kehittämistarpeet. Olen myös pohtinut, kuinka paljon vaurioita ehkäistäisiin, jos lapsi voisi viipyä esi- ja alkuopetusvaiheessa riittävän pitkään. Taidot ja itsetunto kehittyisivät riittävän vahvoiksi, ja ylemmille luokille siirryttäessä vaikeudet vähentyisivät.

Olen myös havainnut aineenopettajien uupumisen. Jatkuvasti lisääntyvää työtaakkaa helpottaisi luokanopettajajärjestelmän ulottaminen yläkouluihin. Nykyisellään aineenopettajille jää moninaisten ongelmien korjaamiseen ja kehittämistyöhön liian vähän aikaa. Kun luokissa on paljon pahoinvoivia nuoria, työolosuhteet käyvät raskaiksi. Työparimallilla saataisiin paitsi lisää turvallisia aikuisia tukemaan nuoria myös parempia pedagogisia olosuhteita. Aineenopettajille jäisi enemmän aikaa kehittämistyöhön.

Tarvitsemme laajan kansallisen keskustelun oppivelvollisuuskoulumme uudistamisesta. Siksi seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada kirjaus parlamentaarinen peruskoulu 2030 -komiteasta.

Lyhyellä aikavälillä on tietenkin myös korjattava akuutit ongelmat inkluusion toimeenpanossa ja erityisessä tuessa.

Säde Tahvanainen

erityisopettaja, kuntapäättäjä (sd)

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.