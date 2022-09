On täysin absurdia, että voin tilata Saksasta viiniä kotiini mutta en marjaviiniä Suomesta.

Sanotaan asiat niin kuin ne ovat. Alkoholipolitiikkamme pohjautuu raittiusseurojen uskonnollisiin vivahteisiin ja kieltolain aikaisiin synkkiin aikoihin. Alkolla on monopoli, joka tuo verovaroja kirstuun ja samalla yrittää toimia sivistävänä järjestönä. Alkon portfolio on laadukas ja palvelu siellä on erittäin osaavaa, mutta se ei poista niitä esteitä, jotka ovat kasvun ja juomakulttuurin edistämisen tiellä.

Juomien ja alkoholin osuus viennistä on yllättävän suuri. Osuus on lähes yhtä merkittävä kuin lihan, jolla on vähäinen jalostusarvo. Se, mitä maamme maatalous kaipaa, ovat ne lisäeurot, joita raaka-aineiden jalostuksella saavutetaan. On täysin absurdia, että voin tilata Saksasta viiniä kotiini mutta en marjaviiniä Suomesta. Laadukkaat tislaamot eivät voi myydä artesaanituotteitaan matkailijoille mukaan eivätkä ravintolat kellaroituja arvoviinejään asiakkaille.

Mikä sitten olisi unelmatilanne? Suoraviivaistetaan viranomaisohjaus ja poliittinen ohjaus. Suhtaudutaan upeisiin alkoholijuomiimme kuten saksalaiset, maataloustuotteina. Annetaan ravintoloiden tehdä myyntiä ulos alkoholilla ja palvellaan koko Suomea – myös niitä syrjäisiä paikkoja, joissa Alkoa ei ole, mutta ostajia kyllä olisi.

Koska unelman toteutuminen on historiastamme johtuen yhtä todennäköistä kuin itseajavat autot lähitulevaisuudessa, ehdotan seuraavaa. Annetaan mahdollisuus anoa Alkon lisenssiä huokeaan hintaan. Tämä mahdollistaa ulosmyynnin alkutuottajalta, kahvilasta tai ravintolasta. Näin emme ravistele instituutiota liikaa mutta avaamme ovia, jotka mahdollistavat paremman tavan yrittää ja luoda verovaroja ja kasvua, jota kipeästi tarvitsemme.

Henri Alén

kokki, Helsinki

