Koulujen on saatava riittävästi rahaa oppikirjoja varten

Jokaisen perheen lapsella on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet maksuttomaan koulunkäyntiin.

Vanhemmat ovat syystä huolissaan siitä, että peruskoululaiset joutuvat opiskelemaan käytetyistä ja huonokuntoisista oppikirjoista. Lukukirjoissa on reikiä ja niistä on revitty sivuja. Harjoitustehtäviä on kielletty tekemästä tehtäväkirjoihin.

Ei ole tarkoitus, että viidesluokkalainen itkee matematiikan läksyjen parissa kaksi tuntia koulupäivän jälkeen ja kysyy koulukavereilta, mitä hänen kirjastaan puuttuvalla sivulla mahtaa lukea. Tehtävien ja vastausten kirjoittaminen vihkoon vie paljon aikaa, ja rikkinäisen kirjan lukeminen hankaloittaa oppimista.

Koulukohtaisesti eriävät käytännöt asettavat lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan.

Osa vanhemmista on ostamassa lastensa luokalle tehtäväkirjoja omakustanteisesti, vaikka Helsingissä on päätetty tarjota kaikille maksuttomat oppimateriaalit.

1990-luvun laman lapsena olen tottunut kierrättämään, mutta koulut eivät saa joutua säästämään kirjoista lasten oppimistulosten kustannuksella. Jokaisen perheen lapsella on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet maksuttomaan koulunkäyntiin.

Kaupungin täytyy varmistaa, että koulut saavat yhtäläiset ohjeet ja riittävästi rahaa käyttökelpoisten oppimateriaalien hankkimista varten.

Mirita Saxberg

kaupunginvaltuutettu (kok), äiti, ammatillinen opettaja, hallintotieteiden maisteri

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.