Turun Sanomat toteaa tietoturvan nousseen näkyvästi esiin S-pankin pitkällisen järjestelmähäiriön vuoksi.

”Häiriötä käytettiin rahojen laittomaan siirtoon tileiltä ja kirjautumiseen erilaisiin palveluihin, jotka käyttävät verkkopankkitunnuksia.”

”Häiriön vaikutukset koskevat pariasataa asiakasta, joten vahingot rajoittuvat suhteellisen pieneen joukkoon. Merkittävästi suurempi ongelma on pelko luottamuksen rapautumisesta vahvaan pankkitunnistautumiseen, jota Suomessa käytetään laajasti ja jota on totuttu pitämään erittäin luotettavana.”

”Yhä useampaa digitaalista palvelua käytetään pankkitunnuksilla, joten luottamuksen mureneminen olisi kohtalokasta. – – Pankkitunnuksia käytetään pankkipalvelujen lisäksi verkkokaupassa sekä muun muassa verottajan, Kelan, poliisin ja terveydenhuollon palveluissa.”

”Digipalvelujen nopea yleistyminen herättää kysymyksen, ovatko pankit ja teleoperaattorit oikeita tahoja tunnistautumisen järjestäjinä, sillä palveluissa ylläpidetään arkaa henkilötietoa. Kyse on myös huoltovarmuudesta: pankeilla ja teleoperaattoreilla on ulkomaisia omistajia. Yritykset voivat kysyä, onko niiden tehtävä ylläpitää kallista järjestelmää, jota käytetään laajasti eri palveluissa.”

”Hallitus on tuomassa nykyisten tunnistautumistapojen rinnalle valtionhallinnon tarjoamaa digitaalista henkilöllisyystodistusta eli uutta mobiilisovellusta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden aikana. Lisäksi varmistetaan vaihtoehtoinen tunnistautumisväline niille, jotka eivät käytä mobiilisovellusta.”

”Kansalaisten vastuuta tietoturvassa ei saa unohtaa. Tunnuksia ja salasanoja tulee säilyttää huolellisesti, laitteet kannattaa pitää lukittuina eikä tuntemattomia linkkejä saa avata.”

Hämeen Sanomat kirjoittaa, että valtiollisen kännykkäsovelluksen on määrä mahdollistaa digipalveluissa asiointi riippumatta asiakassuhteesta pankkiin tai teleoperaattoriin.

”Hankkeen on määrä tehdä henkilötietojen osoittamisesta entistä turvallisempaa, joustavampaa ja yhdenvertaisempaa. Aikataulu on ripeä ja siten haasteet käyttöönotossa ovat kovat, kun asiakaskuntana on koko kansa sekä yritykset ja organisaatiot, jotka joutuvat tarkastamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden tai iän.”

”Hanke on herättänyt kansalaisissa pelkoja siitä, että mobiilisovellus voi johtaa ihmisten seuraamiseen ja valvomiseen. Uudistuksen pyhänä tavoitteena on päinvastoin parantaa omien tietojen hallintaa.”

”Nykykansalaisille, jotka elävät käsi kiinni kännykässä, digihenkkari on luonteva kehitysaskel kohti lompakotonta tulevaisuutta.”