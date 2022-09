Jokaisessa tietojärjestelmässä on aluksi puutteita.

Helsingin Sanomissa on viime aikoina kirjoitettu kriittisesti Apotin ohella myös asiakasportaali Maisasta (Mielipide 16.9. ja 15.9.). Voi olla, että terveydenhuollon ammattilaisille Apotti ei ole käyttäjäystävällinen tietojärjestelmä, mutta ainakin asiakkaiden käyttöliittymä Maisa on mielestäni monin tavoin onnistunut.

Verrattuna kaikkien kansalaisten käytössä olevaan Omakanta-verkkopalveluun Maisa on huomattavasti monipuolisempi ja toimii loogisemmin. Terveydenhuollon asiakkaana olen Maisan käyttöönoton jälkeen kaivannut Omakanta-palvelusta ainoastaan reseptien uusiminen -toimintoa. Toki tätäkin tarvetta varten Maisasta on rakennettu kätevä siirtymäyhteys Omakantaan, mutta soisin myös itse toiminnon olevan Maisan logiikan mukainen.

Jokaisessa tietojärjestelmässä on aluksi virheitä ja puutteita, koska suunnitelmat ja ohjelmistot ovat ihmisen tekemiä ja jokainen meistä tekee virheitä. Niistä kärsimään joutuvan asiakkaan kannalta tämä on tietenkin erittäin ikävää. Uskon kuitenkin, että kun havaitut virheet ja puutteet on korjattu, Maisasta tulee käyttöliittymä, jollaisen toivoisin olevan kaikkien kansalaisten käytössä.

Leena Purho

Vantaa

