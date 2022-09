On iso joukko pitkäaikaissairauksia, jotka eivät välttämättä haittaa työkykyä lainkaan.

Helsingin Sanomat kertoi (19.9.), että etätyötä tekevistä yli puolet työskentelee myös sairaana. Eurooppalaisen kyselytutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia ei todennäköisesti ilmoita olevansa sairaana etätöissä ollessaan.

Sairaana työskentely on ilmiö, josta on syytä huolestua ja varsinkin, jos se on lisääntymässä. Aihe vaatii kuitenkin tarkempaa pohdintaa.

Sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri asioita. Henkilö voi olla sairas mutta täysin tai osittain työkykyinen. On esimerkiksi iso joukko pitkäaikaissairauksia, jotka eivät välttämättä haittaa työkykyä lainkaan. Monien sairauksien hyvällä hoidolla ja työpaikan tukitoimilla työntekijä voi olla täysin tai osittain työkykyinen. Työkyky kuvaa kyseisen henkilön toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Monilla juuri etätyömahdollisuus on työkyvyn edellytys tai merkittävä tuki.

Asia ei ole aivan mustavalkoinen myöskään silloin, kun kyse on tartuntataudeista. Syysflunssa tai korona saattaa alkaa hyvin lievin oirein, jolloin työntekijä ei heti koe olevansa työkyvytön. Tällöin on turvallisempaa työskennellä etänä, mikäli se työn ja yksityiselämän olosuhteiden kannalta on mahdollista. Tällöin työntekijä voi seurata, ovatko oireet pahenemaan päin vai kenties tilapäisiä ja jostain muusta kuin sairaudesta johtuvia. Samoin joillakin koronaoireet jäävät niin lieviksi, että työn tekeminen etänä onnistuu. Joskus myös sairauden loppuvaiheessa olo saattaa tuntua jo hyvältä ja työkyky olla kunnossa, mutta esimerkiksi lievän yskän vuoksi on parempi pysyä kotitoimistossa.

Sairaana ei kuitenkaan pidä työskennellä silloin, kun työnteko uhkaa pahentaa sairautta tai hidastaa toipumista. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa lääkäriltä. Sairauspoissaolojen ilmoittamiseen ja seurantaan tarvitaan selvät käytännöt, joita noudatetaan.

Etätyö edellyttää esihenkilöiden perehdyttämistä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintamallin soveltamiseen myös olosuhteissa, joissa kasvokkain kohtaamisia on vähän tai ei lankaan. On myös ehdottoman tärkeää, ettei työpaikalla ihannoida sairaana työskentelyä. Erityisesti johdon ja esihenkilöiden oma käyttäytyminen roolimalleina vaikuttaa siihen, millaiseksi työpaikan kulttuuri muodostuu.

Päivi Rauramo

johtava asiantuntija

Työturvallisuuskeskus

