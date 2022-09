Jokainen saa meillä viinansa ihan tarpeeksi helposti.

Riippuvuudet moniin asioihin ja nautintoaineisiin ovat kasvava ongelma. Alkoholi taitaa olla niistä edelleen merkittävin. Mikä tuo mielihyvää, tuo myös riippuvuutta, ja sen seurauksena riskit ja haitat yhteiskunnalle kasvavat. Osa jää enemmän tai vähemmän koukkuun – ja huomaa sen liian myöhään pääsemättä enää irti.

Kokki Henri Alén pitää rajoittavaa alkoholipolitiikkaamme vanhanaikaisena (HS Mielipide 18.9.). Ruoanlaittajan pitäisi kuitenkin tietää, että alkoholi ei ole tavallinen ravintoaine.

Monella suomalaisella on yhä hinku länteen, eurooppalaisuuteen. Sellaista vaaditaan myös päihdepolitiikkaan. Mutta eikö ole paljon parempi hakea mallia lähinaapureiltamme? Ruotsissa ja Norjassa on meitä rajoittavampi alkoholipolitiikka niin alkoholiprosenteissa, hinnoissa kuin saatavuudessakin. Ja molemmissa maissa on alkoholimonopoli.

Kun alkoholilla on poikkeava myyntitapa elintarvikkeisiin nähden, on se vahvin viesti siitä, että alkoholi ei ole välttämätön elintarvike. Tämä viesti on hyvä säilyttää. Me voimme Pohjoismaina aivan hyvin näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Sitä teemme jo hyvinvointivaltion malleillamme. Jokainen saa meillä viinansa ihan tarpeeksi helposti.

”Alkoholikulttuuria” voi aivan yhtä hyvin edistää myös nykyoloissa. Käsityöläistyyppiselle pienyritystoiminnalle voi antaa perinteitä elvyttäen toimintamahdollisuuksia myös Alkosta riippumatta. EU ei liene siihen halukas puuttumaan, jos mittakaava säilyy pienimuotoisena.

Hannu Kemppainen

lääkäri, Kajaani

