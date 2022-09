Perusopetuslaki on päivitettävä ja sen yhteydessä on arvioitava kolmiportaisen tuen mallin onnistuminen.

Helsingin Sanomien inkluusiota käsitellyt pääkirjoitus (19.9.) ei osunut maalinsa. Kirjoituksessa argumentoitiin, että inkluusio on nostettu esiin ilman keskustelua resursseista tai rahasta. Pääkirjoituksen argumentaatio siitä, mistä aiheista ja milloin päättäjän on sopivaa puhua, ei tunnista poliittisen vaikuttamisen mekanismeja.

Inkluusiosta käytävä keskustelu on tärkeää, koska asioiden julkisuus vahvistaa niiden tunnettuutta ja halua panostaa niihin. Pääkirjoituksessa viitattiin Helsingin Sanomissa julkaistuun haastatteluun (13.9.), johon ei otettu mukaan kommenttejani esimerkiksi inkluusion resursoinnista.

On tärkeää avata huolellisesti inkluusion toteutumisen keinoja: resursseja, erityisesti henkilöstöä, ja ennakoitavaa, vakaata rahoitusta. Perusopetuslaki on päivitettävä ja sen yhteydessä on arvioitava kolmiportaisen tuen mallin onnistuminen.

Politiikassa budjeteista päätetään yhdessä. Inkluusion merkitys ja tarve resursseille on aihe, johon toivottavasti kaikki puolueet pian heräävät. Ei vain Helsingissä, vaan myös valtion budjettisuunnittelun osalta.

Pormestaristo on Helsingin edunvalvoja, joka nostaa Helsingin tilanteen ja tarpeet esiin. Työmme on vaikuttaa myös, kun puolueissa kirjoitetaan vaalitavoitteita, sparrataan ehdokkaat, hahmotellaan tulevaa valtaa.

Pääkirjoitus väitti, että inkluusion ja segregaation kytkeminen toisiinsa on populismia. Tämä on erikoinen väite. Esimerkiksi segregaatioperustainen alueellinen tasa-arvorahoitus on erittäin tärkeä lisä segregaation torjumiseksi ja samalla myös inklusiivisen opetuksen takaamiseksi. Aiheiden ratkaisut ja rahoitus osin kytkeytyvät. Ja molemmat on ratkaistava.

Nasima Razmyar

kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari (sd)

