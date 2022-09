Tiemerkinnät on tehtävä valmiiksi sovitussa ajassa asfaltoinnin jälkeen

Tiemerkintäurakoitsijalla on kaksi tai kolme viikkoa aikaa tiemerkintöjen tekemiselle riippuen tehtävien merkintöjen laadusta.

Eri tieurakoitsijoiden on noudatettava sovittuja aikarajoja.

Heimo Pentikäinen kirjoitti (HS Mielipide 15.9.) tiemerkintöjen puutteista Suomen asfaltoiduilla teillä päällystystöiden jälkeen. Pentikäinen toivoi tiemerkintöjen tekemistä mahdollisimman pian asfaltoinnin jälkeen.

Pitkillä tieosuuksilla eri urakoitsijat vastaavat päällystyksistä. Esimerkiksi Valtatiellä 3 koko osuutta ei tee yksi urakoitsija, vaan päällystyshankintoja jaetaan muun muassa toimenpiteiden mukaan, sillä eri urakoitsijoilla on eri valmiudet tarjota tietyntyyppistä työtä. Päällysteiden uusiminen toteutetaan eri menetelmin riippuen päällystevaurioiden laadusta.

Eri urakoitsijat on kuitenkin velvoitettu muun muassa sopimuskirjauksin pitämään tiiviisti yhteyttä toisiinsa ja sovittamaan toimintaansa yhteen. Yhtenäisyyttä eri urakoitsijoiden välillä rakentavat esimerkiksi aikarajat, joita palvelusopimuksissa tulee noudattaa. Lähtökohtaisesti tiemerkintäurakoitsijalla on kaksi tai kolme viikkoa aikaa tiemerkintöjen tekemiselle riippuen tehtävien merkintöjen laadusta. Esimerkiksi Valtatiellä 3 tehdään täristäviä merkintöjä, jolloin noudatetaan kolmen viikon aikarajaa.

Jos ajoratamerkinnät poistuvat päällystyksen yhteydessä, nopeusrajoitus alennetaan liikenneturvallisuuden varmistamiseksi siihen asti, kunnes tiemerkinnät valmistuvat. Syyskuusta lähtien valmistuville päällystyskohteille päällystysurakoitsija on velvollinen merkitsemään tilapäiset kaistamerkinnät heijastavalla teipillä, jotta ajokaistat erottuvat pimeällä. Tämäkin tehdään turvallisuuden vuoksi ennen lopullisten tiemerkintöjen toteutusta.

Tänä vuonna Valtatiellä 3 on yhteensä 18 päällystyskohdetta, joista osa on vielä toteuttamatta ja osassa päällystys on juuri valmistunut, jolloin tiemerkinnät ovat tekemättä. Kaikki toteutuneet kohteet ovat valmistuneet aikarajojen puitteissa, pari kohdetta jopa nopeammin.

Niklas Nevalainen

ely-keskus, projektipäällikkö (liikenne ja infrastruktuuri)

