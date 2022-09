Kainuun Sanomat toteaa, että venäläisten turistien mahdollisuus kulkea Eurooppaan Puolan ja Baltian maiden kautta loppui maanantaina.

”Heidät käännytetään rajalta, vaikka turistiviisumin olisi myöntänyt jokin muu Schengen-maa. Nyt enää vain Suomi toimii venäläisturisteille kauttakulkumaana. Ovi on meillä yhä auki.”

”Emmekö ole oppineet mitään viime kuukausien tapahtumista tai Venäjän radikaalisti muuttuneesta tavasta ’hoitaa poliittisia suhteita’?”

”Diplomatiaan ja hyvään tahtoon nojaaminen tai eurooppalaiseen yksimielisyyteen uskominen ovat kannatettavia asioita. Mutta huomio: eurooppalaista yhtenäistä linjaa voi myös horjuttaa tällainen, Suomen eriävä näkemys ja toimintamalli tilanteessa, jossa muut rajavaltiot toimivat hyvinkin suoraviivaisesti. Kovin pitkään avoimien ovien periaate ei voi jatkua näin.”

”Venäjän aloittama sota Euroopassa on mielen ja manipuloinnin leikkiä. Mitä tahansa päätöksiä Euroopassa tehdään tai ei tehdä – lopputulos tuppaa olemaan sama: eripura kasvaa, näkemyserot lisääntyvät, demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja koetellaan.”

”Jokaisen on tarkasteltava tilannetta omalta kohdaltaan. On tärkeää olla lietsomatta vastakkainasettelua. Mutta on tärkeää myös tehdä suoraselkäisiä päätöksiä.”

Karjalainen muistuttaa Puolan ja Baltian valtioiden perusteluista: rajan yli kulkevien venäläisten joukossa voi olla maiden turvallisuutta heikentämään pyrkiviä ihmisiä.

”Tämän lisäksi Puola ja Baltian maat pitävät kestämättömänä sitä, että hyökkääjävaltion kansalaiset voivat matkustella ja shoppailla Euroopassa vapaasti samaan aikaan, kun heidän maansa pommittaa eurooppalaista valtiota.”

”Suomessa on jälleen kerran piilouduttu lakipykälien lillukanvarsiin ja EU:n selän taakse. Venäläisessä rekisterissä olevat luksusautot täyttävät Helsinki-Vantaan parkkipaikan samaan aikaan kun Ukrainasta leviää kuvia venäläismiehittäjien jälkeensä jättämistä sadoista kidutetuista ruumiista. Varakkaat venäläiset lentävät Suomen kautta lomailemaan samaan aikaan kun Venäjä pommittaa Ukrainan siviilikohteita.”

”Valtaosa suomalaisista kokee Suomen muita lepsumman viisumipolitiikan häpeällisenä jatkumona suomettumiselle, josta olisi pitänyt päästä eroon viimeistään helmikuussa Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Muista maista poikkeava suhtautuminen näyttää ikävästi samanlaiselta kaksilla rattailla ajamiselta, mitä Suomi on Venäjän suhteen viime vuosikymmeninä harrastanut.”