Sivistysyliopiston tehtävä on kyseenalaistaa kestävää kehitystä ja edistää ihmisen moraalista kasvua

Pyrkimys kasvuun ja kestävään kehitykseen perustuu uskoon, että tiede ja tekniikka voivat tarjota ratkaisun kaikkiin ekologisiin ongelmiin. Uskomus ei ole mahdoton, mutta empiirinen näyttö puhuu sitä vastaan.

Kuten Katri Jurvakainen ja Veli-Matti Värri kirjoittivat (HS Mielipide 20.9.), vuoden 2009 yliopistolain myötä yliopistot on valjastettu palvelemaan talouskasvua ja elinkeinoelämää. Lakimuutoksen edellytyksenä oli suuri kulttuuripoliittinen neuvottomuus ekologisen kriisin edetessä. Kohtalokas virhe tehtiin 1980-luvulla.

Vuonna 1987 julkaistun YK:n Yhteinen tulevaisuutemme -raportin mukaan ympäristöliikkeen huoli kasvun rajoista voidaan jättää taakse, jos tavoitteeksi asetetaan ”kestävä kehitys”. Kestävän kehityksen nimeen maailma onkin sitten vannonut. Maamme vanhin yliopistokin – Helsingin yliopisto – on viime vuosina brändännyt itsensä kestävyyden airueeksi.

Kuten Jurvakainen ja Värri kirjoittivat, kestävän kehityksen rinnalla kulkee sen synkkänä varjona yhä nopeammin syvenevä ekologinen kriisi. Ei kuitenkaan ole varmaa, että talouskasvu on kriisin syy.

Pyrkimys kasvuun ja kestävään kehitykseen perustuu uskoon, että tiede ja tekniikka voivat tarjota ratkaisun kaikkiin ekologisiin ongelmiin. Uskomus ei ole mahdoton, mutta empiirinen näyttö puhuu sitä vastaan. Kestävän kehityksen kustannukset kasvavat päivä päivältä. Vaihtoehdon voi tuoda sivistysusko – usko siihen, että me pystymme asettamaan tavoitteitamme tärkeysjärjestykseen ja toimimaan valintojemme vaatimalla tavalla.

Usein sanotaan, että talouskasvusta irrottautumisen vaikeutena on sen vaatima valmius nopeaan elämänmuodon muutokseen. Tällainen puhe on harhaanjohtavaa. Se jättää huomiotta, että juuri kestävän kehityksen ja teknisten ratkaisujen tie on varmin tie elämänmuotomme yhä nopeampaan mullistukseen.

Auto, lentokone ja netti ovat viime aikojen uutuuksia. Tiedämme, että ilman niitä voi elää hyvin. Sitä sen sijaan emme tiedä, jatkuuko elämä, jota voimme pitää hyvänä, jos jatkamme kestävän kehityksen tiellä. Sivistysyliopiston tehtävä on kyseenalaistaa kestävää kehitystä ja edistää ihmisen moraalista kasvua.

Thomas Wallgren

filosofian professori

Helsingin yliopiston hallituksen jäsen vuosina 2018–2021

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.