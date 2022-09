Virossa susi on suojelusenkeli

Virossa suden salakaato olisi suuri häpeä.

Susi on Viron kansalliseläin. Kuvan susi on kuvattu Ranuan eläinpuistossa.

Susi on Viron kansalliseläin. Sitä kunnioitetaan ja sen villiin viisauteen tukeudutaan Venäjän karhun uhatessa. Ulvova susi oli Viron vuoden 2021 juhlarahan figuuri, vapauden vertauskuva.

Suomalaisen maakunnan kokoisessa Virossa ylläpidetään samansuuruista susikantaa kuin koko Suomessa. Asuttuja reviirejä on 25 ja susien kokonaismäärä 250. Suden kannanhoidollisella metsästyksellä on pitkät perinteet, ja suden salakaato on suuri häpeä.

Suden kunnioitus perustuu virolaisten maauskoon. Virolaiset eivät koskaan alistuneet venäläisten ortodoksisuuteen tai saksalaisten luterilaisuteen, vaan uskovat itseensä osana ympäröivää luontoa. Maauskon hyvä paimen, suojelusenkeli, on susi: pimeällä, kivisellä ja liukkaalla polulla se kaitsee kulkijaa vaaroilta varjellen. Näillä taustoilla Luonnonvarakeskuksen Suomeen esittämä susikannan kasvattaminen suotuisaan suojelutasoon vaikuttaa varsin hyvältä.

Olavi Lyly

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.