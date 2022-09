Suullinen kanssakäyminen suomea opiskelevan ja sitä äidinkielenään puhuvan henkilön välillä on korvaamaton osa integraatiota.

Vieraskielisen ihmisen onnistuneelle integraatiolle Suomessa on ensiarvoisen tärkeää suomen kielen oppiminen ja puhuminen. Se helpottaa mittaamattomasti pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Suomen kielen opiskeluun Suomessa on kyllä mahdollisuuksia, mutta entä sen harjoitteluun käytännön tilanteissa, puhumalla suomea sitä äidinkielenään puhuvien kanssa? Se onkin osoittautunut oletettua vaikeammaksi.

Suomen kielen opiskelijoilla on suuri halu ja motivaatio päästä harjoittelemaan opittuja suomen kielen kiemuroita käytännön tilanteissa. Ikävä kyllä, kuullessaan suomen kieltä puhuttavan vieraalla korostuksella tai mahdollisesti muutaman kielioppivirheen havaittuaan suurin osa opiskelijoiden tapaamista ihmisistä haluaa vaihtaa puhekielen välittömästi englanniksi, opiskelijan suureksi harmiksi.

Suullinen kanssakäyminen suomea opiskelevan ja sitä äidinkielenään puhuvan henkilön välillä on korvaamaton osa integraatiota. Onnistunut kommunikaatio suomen kielellä motivoi ja inspiroi opiskeluun. Siksi toivoisimmekin, että me kaikki voisimme suomea vieraalla korostuksella puhuvan tavatessamme ajatella eteenpäin ja avittaa heitä vastaamalla heille hitaasti, selvästi, kärsivällisesti – ja suomeksi. He varmasti vastaavat sanomalla ”kiitos”.

Teija Perttilä

suomen kielen opettaja

Lontoo, Britannia

Friederike Lüpke

suomen kielen opiskelija, monikielisyyden tutkija

professori, Helsingin yliopisto

