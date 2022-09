Yliopistoilla on suuri vastuu ja mahdollisuus rakentaa entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Katri Jurvakainen ja Veli-Matti Värri peräänkuuluttivat mielipidekirjoituksessaan (HS 20.9.) yliopistojen vastuuta ekokriisin ratkaisemisessa. Kuten he kirjoittivat, nykyinen elämäntapamme on mahdoton jatkettavaksi. Yliopistojen tulee tarkastella ja hyödyntää omaa rooliaan kestävyysmurroksen edistäjinä.

Kaikki suomalaiset yliopistot ovat allekirjoittaneet yliopistojen rehtorineuvosto Unifin kestävän kehityksen teesit. Niiden mukaan yliopistoilla on keskeinen rooli globaalien ekologisien kriisien torjunnassa ja ratkaisussa, tarvittavan asiantuntemuksen luomisessa sekä turvallisen ja vakaan yhteiskunnan vaalimisessa. Sitoumuksien rinnalle tarvitaan konkreettisia tekoja.

On totta, että tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi yhteiskunnassa on yksi osa yliopistojen toimintaa. Juuri ennakoinnin kautta yliopistot ovat tunnistaneet tarpeen myös kestävyysosaamisen kehittämiselle. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa kestävyysteema leikkaa läpi koko koulutustarjonnan. Tarjolla on yksittäisiä kestävyyskursseja ja kestävyysopetusta kokonaisten tutkintojen verran.

Tieteenala- ja yliopistorajat ylittävästä kestävyystieteiden opetuksesta hyviä esimerkkejä ovat kansainväliset Climate University -yhteistyö ja UnaEuropa-yhteistyö. Verkostojen kautta tavoitetaan laaja joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhteiskunnan kestävyysmurroksesta totta.

Yliopistoilla on suuri vastuu ja mahdollisuus rakentaa entistä kestävämpää tulevaisuutta. Muutos ei ole vain nuorten tutkinto-opiskelijoiden harteilla, vaan koulutusta tarjotaan avoimen yliopisto-opetuksen kautta kenelle tahansa. Myös yliopiston opetushenkilökunnan osaamisen päivittäminen on tärkeää, jotta opetuksen kautta voidaan välittää ajantasaista tietoa eri tieteenaloilla.

Työtä on kuitenkin vielä paljon tekemättä. Yliopistot tarjoavat yhteiskuntaamme kestävyysosaamisen perustan. Sen pohjalta meillä on kaikilla mahdollisuus toimia kestävän tulevaisuuden puolesta.

Tom Böhling

kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava vararehtori, Helsingin yliopisto

